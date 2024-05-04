Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
В Бразилии количество погибших из-за сильных наводнений возросло до 56
В аэропорту Кишинева задержали помощника Мустафы Джемилева
Днем россияне нанесли ракетный удар по Одесскому району: ранены три человека
Войска рф ударили по гражданской инфраструктуре Харькова
Ботанический сад имени Гришко в Киеве получает повреждения из-за недобросовестных посетителей
В плену рф находятся 32 украинских журналиста - МКИП
В россии объявили в розыск президента Зеленского
В Украине 12 областей выращивают кориандр: кто лидирует в производстве
Один из крупнейших банков Турции снова усложнил открытие счетов для граждан рф
Гранты для украинских производителей дронов: какова максимальная сумма помощи
Популярные
Укрэнерго первым в мире внедрил комплексную антидроновую защиту на высоковольтных подстанциях - Кудрицкий
На Луганщине враг штурмует позиции украинских Сил обороны с трех направлений - Лысогор
В Одесской области найден клад серебряных монет времен Крымского ханства
За сутки оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии, РСЗО и запускали "шахеды"
Ситуация на Сумщине: россияне обстреляли 5 приграничных общин, зафиксировано 46 взрывов
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
В Бразилии количество погибших из-за сильных наводнений возросло до 56
Сильные дожди в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул вызвали сильные наводнения, в результате которых 56 человек погибли и 68 до сих пор считаются пропавшими без вести.
В аэропорту Кишинева задержали помощника Мустафы Джемилева
Молдавские спецслужбы задержали в аэропорту Кишинева гражданина Украины Эрола Велиева, помощника народного депутата Мустафы Джемилева.
Днем россияне нанесли ракетный удар по Одесскому району: ранены три человека
Три человека были ранены и повреждена гражданская инфраструктура в результате российского ракетного удара по Одесскому району, соответствующие службы работают на месте происшествия.
Войска рф ударили по гражданской инфраструктуре Харькова
российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова, по предварительным данным есть пострадавшие.
Ботанический сад имени Гришко в Киеве получает повреждения из-за недобросовестных посетителей
Гришко в Киеве наносят вред недобросовестные посетители, которые перелезают через ворота и ломают кусты сирени.
В плену рф находятся 32 украинских журналиста - МКИП
32 украинских журналиста находятся в плену в россии, и сейчас ведутся переговоры по их немедленному освобождению, сообщил и. о. министра культуры и информационной политики.
В россии объявили в розыск президента Зеленского
россия объявила президента Украины Владимира Зеленского в розыск по неопределенным уголовным обвинениям.
В Украине 12 областей выращивают кориандр: кто лидирует в производстве
В 2023 году Николаевская область стала лидером по производству кориандра в Украине с 3 000 га под посевами, а общая площадь под кориандром выросла до 8 300 га, что на 25% больше, чем в 2020 году.
Один из крупнейших банков Турции снова усложнил открытие счетов для граждан рф
Один из крупнейших банков Турции, DenizBank, практически прекратил одобрять заявки на открытие счетов для граждан России, делая исключения лишь для клиентов с крупными депозитами от 100 000 тысяч долларов.
Гранты для украинских производителей дронов: какова максимальная сумма помощи
Государство может предоставить украинским производителям беспилотников до 8 миллионов гривен помощи, покрывая до 80% стоимости оборудования, сборки и установки, тогда как заявитель может учесть 20%, как операционные расходы.