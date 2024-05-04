В Бразилии количество погибших из-за сильных наводнений возросло до 56

Количество погибших в результате сильных дождей в южном бразильском штате Риу-Гранти-ду-Сул возросло до 56 человек, еще 68 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

По меньшей мере 56 человек погибли в результате наводнений в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул после длительных ливней, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что более 2000 гражданских спасателей и более 900 солдат были направлены в регион для помощи в спасательных работах.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва назвал эту катастрофу одним из самых страшных наводнений в истории страны.

"Никогда в истории Бразилии не было так много дождя в одном месте", - сказал президент.

Эксперты по вопросам климата говорят, что глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, приводит к увеличению таких экстремальных погодных явлений во всем мире, а атмосфера сейчас становится еще более нестабильной.

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