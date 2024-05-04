У Бразилії кількість загиблих через сильні повені зросла до 56
Київ • УНН
Сильні дощі в південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул спричинили сильні повені, в результаті яких 56 людей загинули і 68 досі вважаються зниклими безвісти.
Кількість загиблих внаслідок сильних дощів у південному бразильському штаті Ріу-Гранті-ду-Сул зросла до 56 осіб, ще 68 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Щонайменше 56 людей загинули внаслідок повеней у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул після тривалих злив,
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Зазначається, що понад 2000 цивільних рятувальників та понад 900 солдатів були направлені в регіон для допомоги в рятувальних роботах.
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва назвав цю катастрофу однією з найстрашніших повеней в історії країни.
"Ніколи в історії Бразилії не було так багато дощу в одному місці", - сказав президент.
Експерти з питань клімату кажуть, що глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, призводить до збільшення таких екстремальних погодних явищ у всьому світі, а атмосфера наразі стає ще більш нестабільною.
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