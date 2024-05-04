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У Бразилії кількість загиблих через сильні повені зросла до 56

У Бразилії кількість загиблих через сильні повені зросла до 56

Київ • УНН

 • 31245 перегляди

Сильні дощі в південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул спричинили сильні повені, в результаті яких 56 людей загинули і 68 досі вважаються зниклими безвісти.

Кількість загиблих внаслідок сильних дощів у південному бразильському штаті Ріу-Гранті-ду-Сул зросла до 56 осіб, ще 68 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Щонайменше 56 людей загинули внаслідок повеней у південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул після тривалих злив,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що понад 2000 цивільних рятувальників та понад 900 солдатів були направлені в регіон для допомоги в рятувальних роботах.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва назвав цю катастрофу однією з найстрашніших повеней в історії країни.

"Ніколи в історії Бразилії не було так багато дощу в одному місці", - сказав президент.

Експерти з питань клімату кажуть, що глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, призводить до збільшення таких екстремальних погодних явищ у всьому світі, а атмосфера наразі стає ще більш нестабільною.

В Кенії збільшилась до 181 кількість жертв повені: зруйновані будинки й дороги 01.05.24, 18:20 • 20486 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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