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В Кенії збільшилась до 181 кількість жертв повені: зруйновані будинки й дороги

В Кенії збільшилась до 181 кількість жертв повені: зруйновані будинки й дороги

Київ • УНН

 • 20486 перегляди

Кількість жертв повені в Кенії зросла до 181 особи, а будинки, дороги, мости та інша інфраструктура були зруйновані по всьому регіону через проливні дощі та повені з березня, що змусило сотні тисяч людей покинути свої домівки.

Повені та зсуви, що накривають Кенію з березня, вбили 181 людину, За даними тамтешньої влади й волонтерів із Червоного Хреста ще сотні тисяч людей були змушені покинути свої домівки, а десятки інших загинули в сусідніх Танзанії та Бурунді. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Проливні дощі та повені зруйнували будинки, дороги, мости й іншу інфраструктуру по всьому регіону.

У центральному кенійському місті Май Махіу, загинули щонайменше 48 людей під час раптової повені у понеділок. В середу з-під уламків рятувальники витягнули ще два тіла. Про це повідомив регіональний менеджер Червоного Хреста Кенії у Південному Рифті Фелікс Майо.

За словами Майо, до пошуків приєдналися військовослужбовці у супроводі службових собак. Раніше в середу речник уряду Ісаак Мваура заявив, що загальна кількість загиблих зросла на 10 до 179.

Відзначається, що кількість жертв від повеней у Кенії перевищила кількість загиблих під час аналогічного погодного явища в Ель-Ніньо наприкінці минулого року. Тоді регіон після найсильнішої за останні десятиліття посухи у Східній Африці пройшли потужні дощі.

У Кітенгелі, за 33 км (20 миль) від Найробі, працівники Червоного Хреста Кенії допомагали рятувати мешканців, чиї будинки були затоплені паводковими водами.

Метеорологічний департамент Кенії застеріг, що найближчого дня по всій країні знову очікується дощ.

Національне управління автомобільних доріг Кенії через повені оголосило про закриття ділянки шосе, що веде до міста, і щонайменше трьох інших великих доріг по всій країні.

У Кенії внаслідок повені прорвало дамбу, загинули щонайменше 42 людини29.04.24, 14:01 • 17969 переглядiв

Співчуття кенійцям через паводки висловив Папа Франциск під час загальної аудієнції у середу у Ватикані.

Я... хочу висловити народу Кенії мою духовну близькість у цей час, оскільки сильна повінь трагічно забрала життя багатьох наших братів і сестер, поранила інших і спричинила масові руйнування.

 — сказав Папа Римський.
Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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