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У Кенії внаслідок повені прорвало дамбу, загинули щонайменше 42 людини

У Кенії внаслідок повені прорвало дамбу, загинули щонайменше 42 людини

Київ • УНН

 • 17969 перегляди

У Кенії через сильні дощі і повені прорвало дамбу, зруйнувавши будинки і заблокувавши дороги, в результаті чого загинуло щонайменше 42 людини в західному селі Камучірі.

На заході Кенії у селі Камучірі внаслідок сильних дощів і повені прорвало дамбу, у результаті чого були знесені будинки й перекриті дороги, загинуло 42 людини. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Сорок двоє загиблих, це за найскромнішими підрахунками. У багнюці ще більше людей,

- заявила губернатор округу Накуру Сьюзан Кіхіка.

Деталі

Зазначається, що протягом останнього місяця в результаті повеней, які охопили частину Кенії, загинуло понад 100 людей.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, рятувальники проводять пошукові роботи в селі поблизу невеликого містечка Май-Махіу, що знаходиться приблизно в 60 км від столиці Найробі.

Нагадаємо

Понад 30 людей загинули і 27 отримали поранення в результаті раптових повеней по всьому Афганістану, викликаних сильними сезонними дощами, причому постраждали 20 провінцій, включаючи столицю Кабул.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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