У Кенії внаслідок повені прорвало дамбу, загинули щонайменше 42 людини
Київ • УНН
У Кенії через сильні дощі і повені прорвало дамбу, зруйнувавши будинки і заблокувавши дороги, в результаті чого загинуло щонайменше 42 людини в західному селі Камучірі.
На заході Кенії у селі Камучірі внаслідок сильних дощів і повені прорвало дамбу, у результаті чого були знесені будинки й перекриті дороги, загинуло 42 людини. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Сорок двоє загиблих, це за найскромнішими підрахунками. У багнюці ще більше людей,
Деталі
Зазначається, що протягом останнього місяця в результаті повеней, які охопили частину Кенії, загинуло понад 100 людей.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, рятувальники проводять пошукові роботи в селі поблизу невеликого містечка Май-Махіу, що знаходиться приблизно в 60 км від столиці Найробі.
Нагадаємо
Понад 30 людей загинули і 27 отримали поранення в результаті раптових повеней по всьому Афганістану, викликаних сильними сезонними дощами, причому постраждали 20 провінцій, включаючи столицю Кабул.