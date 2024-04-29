В Кении в результате наводнения прорвало дамбу, погибли по меньшей мере 42 человека

На западе Кении в селе Камучири в результате сильных дождей и наводнения прорвало дамбу, в результате чего были снесены дома и перекрыты дороги, погибло 42 человека. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Сорок два погибших, это по самым скромным подсчетам. В грязи еще больше людей, - заявила губернатор округа Накуру Сьюзан Кихика.

Детали

Отмечается, что в течение последнего месяца в результате наводнений, которые охватили часть Кении, погибло более 100 человек.

По сообщениям местных СМИ, спасатели проводят поисковые работы в деревне вблизи небольшого городка Май-Махиу, находящегося примерно в 60 км от столицы Найроби.

Напомним

Более 30 человек погибли и 27 получили ранения в результате внезапных наводнений по всему Афганистану, вызванных сильными сезонными дождями, причем пострадали 20 провинций, включая столицу Кабул.