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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кении в результате наводнения прорвало дамбу, погибли по меньшей мере 42 человека

В Кении в результате наводнения прорвало дамбу, погибли по меньшей мере 42 человека

Киев  •  УНН

29 апреля 2024, 11:01  •  8287 просмотра

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В Кении из-за сильных дождей и наводнений прорвало дамбу, разрушив дома и заблокировав дороги, в результате чего погибло по меньшей мере 42 человека в западной деревне Камучири.

На западе Кении в селе Камучири в результате сильных дождей и наводнения прорвало дамбу, в результате чего были снесены дома и перекрыты дороги, погибло 42 человека. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Сорок два погибших, это по самым скромным подсчетам. В грязи еще больше людей,

- заявила губернатор округа Накуру Сьюзан Кихика.

Детали

Отмечается, что в течение последнего месяца в результате наводнений, которые охватили часть Кении, погибло более 100 человек.

По сообщениям местных СМИ, спасатели проводят поисковые работы в деревне вблизи небольшого городка Май-Махиу, находящегося примерно в 60 км от столицы Найроби.

Напомним

Более 30 человек погибли и 27 получили ранения в результате внезапных наводнений по всему Афганистану, вызванных сильными сезонными дождями, причем пострадали 20 провинций, включая столицу Кабул.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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