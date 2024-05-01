В Кении увеличилось до 181 количество жертв наводнения: разрушены дома и дороги

Наводнения и оползни, накрывающие Кению с марта, убили 181 человека, По данным местных властей и волонтеров из Красного Креста еще сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, а десятки других погибли в соседних Танзании и Бурунди. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Проливные дожди и наводнения разрушили дома, дороги, мосты и другую инфраструктуру по всему региону.

В центральном кенийском городе Май Махиу, погибли по меньшей мере 48 человек во время внезапного наводнения в понедельник. В среду из-под обломков спасатели вытащили еще два тела. Об этом сообщил региональный менеджер Красного Креста Кении в Южном Рифте Феликс Майо.

По словам Майо, к поискам присоединились военнослужащие в сопровождении служебных собак. Ранее в среду представитель правительства Исаак Мваура заявил, что общее число погибших выросло на 10 до 179.

Отмечается, что количество жертв от наводнений в Кении превысило количество погибших во время аналогичного погодного явления в Эль-Ниньо в конце прошлого года. Тогда регион после сильнейшей за последние десятилетия засухи в Восточной Африке прошли мощные дожди.

В Китенгеле, в 33 км (20 миль) от Найроби, работники Красного Креста Кении помогали спасать жителей, чьи дома были затоплены паводковыми водами.

Метеорологический департамент Кении предостерег, что в ближайший день по всей стране снова ожидается дождь.

Национальное управление автомобильных дорог Кении из-за наводнений объявило о закрытии участка шоссе, ведущего в город, и по меньшей мере трех других крупных дорог по всей стране.

В Кении в результате наводнения прорвало дамбу, погибли по меньшей мере 42 человека

Сочувствие кенийцам из-за паводков выразил Папа Франциск во время общей аудиенции в среду в Ватикане.