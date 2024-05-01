В Кении увеличилось до 181 количество жертв наводнения: разрушены дома и дороги

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  80292 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  101517 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  100226 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  103132 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  124990 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120116 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128270 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154649 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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В армии Колумбии обнаружили масштабную нехватку патронов и оружия - президент

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Президент Зеленский уволил главу Ужгородской РГА Юрия Гузинца - распоряжение

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29 апреля 2024, 12:29  •  226860 просмотра
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29 апреля 2024, 11:08  •  228080 просмотра

В Кении увеличилось до 181 количество жертв наводнения: разрушены дома и дороги

Количество жертв наводнения в Кении возросло до 181 человека, а дома, дороги, мосты и другая инфраструктура были разрушены по всему региону из-за проливных дождей и наводнений с марта, что заставило сотни тысяч людей покинуть свои дома.

Общество •   •  5353 просмотра
В Кении увеличилось до 181 количество жертв наводнения: разрушены дома и дороги

Почти 100 военнослужащих воспользовались возможностью бесплатного зубопротезирования - Минздрав

Почти 100 военнослужащих уже воспользовались услугой бесплатного протезирования зубов, которую Министерство здравоохранения ввело меньше месяца назад.

Здоровье •   •  5207 просмотра
Почти 100 военнослужащих воспользовались возможностью бесплатного зубопротезирования - Минздрав

рф совершила экологических преступлений в Украине на более 60 млрд долларов - Стрелец

По словам министра экологии Украины, россия совершила более 4700 экологических преступлений на территории Украины на сумму более 60 миллиардов долларов, вызвав массовое загрязнение воздуха, воды и оставив 25% украинской земли потенциально заминированными.

Война •   •  6677 просмотра
рф совершила экологических преступлений в Украине на более 60 млрд долларов - Стрелец

В армии Колумбии обнаружили масштабную нехватку патронов и оружия - президент

Колумбийские военные потеряли миллионы боеприпасов, тысячи гранат и ракет из-за внутренней коррупции и коммерциализации оружия сетями в вооруженных силах и среди гражданских лиц.

Новости Мира •   •  5937 просмотра
В армии Колумбии обнаружили масштабную нехватку патронов и оружия - президент

Президент Зеленский уволил главу Ужгородской РГА Юрия Гузинца - распоряжение

Президент Зеленский уволил Юрия Гузинца с должности председателя Ужгородской районной государственной администрации после того, как согласовал его назначение заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации.

политика •   •  9758 просмотра
Президент Зеленский уволил главу Ужгородской РГА Юрия Гузинца - распоряжение

Украина и Польша работают над возможностью детям учиться украинскому языку в польских школьных программах

Украина и Польша работают над тем, чтобы украинские дети могли изучать украинский язык и литературу по польским школьным программам, начиная с сентября.

политика •   •  9158 просмотра
Украина и Польша работают над возможностью детям учиться украинскому языку в польских школьных программах

Войска рф обстреляли из "Ураганов" Горняк в Донецкой области: известно о двух погибших и шестерых раненых

российские войска обстреляли из установок «Ураган» город Горняк Донецкой области, в результате чего 2 погибших и ранены 6 человек.

Война •   •  9376 просмотра
Войска рф обстреляли из "Ураганов" Горняк в Донецкой области: известно о двух погибших и шестерых раненых

Инструкция по доению полумертвой коровы: что думают соцсети о "клубе белого бизнеса" Гетманцева

Законопроект о "клубе белого бизнеса" Даниила Гетманцева, главы налогового комитета Верховной Рады, был раскритикован как инструкция по доению бизнеса, который не входит в привилегированный "белый список", что создает благоприятную среду для коррупции и дискриминации тех, кто не является его членами.

Экономика •   •  10172 просмотра
Инструкция по доению полумертвой коровы: что думают соцсети о "клубе белого бизнеса" Гетманцева

Сотня российских высших офицеров заочно получили подозрения за совершенные военные преступления - Офис Генпрокурора

По состоянию на апрель 2024 года 100 высокопоставленным российским военным было сообщено о подозрении в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также совершении военных преступлений, 15 из них - по двум статьям.

Война •   •  9705 просмотра
Сотня российских высших офицеров заочно получили подозрения за совершенные военные преступления - Офис Генпрокурора

Новая обсерватория в Чили - самая высокая в мире - имеет целью выявить происхождение планет и галактик

Новая обсерватория, построенная японскими учеными на высоте 5 640 метров в чилийской пустыне Атакама, которая сейчас является самой высокой астрономической обсерваторией в мире, имеет целью раскрыть тайны происхождения Вселенной и темной энергии с помощью уникального 6,5-метрового инфракрасного телескопа.

Новости Мира •   •  7626 просмотра
Новая обсерватория в Чили - самая высокая в мире - имеет целью выявить происхождение планет и галактик