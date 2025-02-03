В Братиславе избили до смерти украинца: МИД требует расследовать и привлечь виновных к ответственности

В столице Словакии в четверг, 30 января, был обнаружен украинец с серьезными травмами головы и тела. После госпитализации в больницу он скончался. Министерство иностранных дел Украины требует расследования и привлечения виновных к ответственности. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Aktuality.sk и министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Детали

Как пишет издание, в четверг, 30 января, украинский бездомный был найден с серьезными травмами головы и тела напротив ТЦ "Нивы". После госпитализации в больницу он скончался в пятницу, 31 января.

Сообщается, что расследование было начато после того, как фельдшер, который лечил мужчину, сообщил о подозрениях, что на него могли напасть вооруженные отряды вмешательства.

Существует версия, что мужчину избили до смерти сотрудники частной службы безопасности, которые задержали его на краже из магазина New Yorker.

"Дело расследуется по статье об убийстве. Сейчас продолжаются процессуальные процедуры, поэтому невозможно предоставить какую-либо дополнительную информацию" ,- заявила представитель следствия Андреа Добяшова.

Андрей Сибига заявил, что "шокирован трагической смертью гражданина Украины в Братиславе".

"Мы не можем исключать этническую вражду как одну из причин этого преступления. По моему поручению наше посольство уже установило контакт со словацкой полицией и омбудсменом. Мы требуем беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности", - заявил Сибига.

Напомним

37-летний мужчина получил пожизненный приговор за убийство 9-летней девочки из Украины в Германии. Преступник, бывший партнер матери ребенка, задушил девочку по дороге в школу после разрыва отношений.