У Братиславі побили до смерті українця: МЗС вимагає розслідувати та притягти винних до відповідальності

У столиці Словаччини у четвер, 30 січня, було виявлено українця з серйозними травмами голови та тіла. Після госпіталізації в лікарню він помер. Міністерство закордонних справ України вимагає розслідування та притягнення винних до відповідальності. Про це пише УНН з посиланням на видання Aktuality.sk та міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

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Як пише видання, у четвер, 30 січня, українського безпритульного було знайдено з серйозними травмами голови та тіла навпроти ТЦ "Ниви". Після госпіталізації в лікарню він помер у п'ятницю, 31 січня.

Повідомляється, що розслідування було розпочато після того, як фельдшер, який лікував чоловіка, повідомив про підозри, що на нього могли напасти озброєні загони втручання.

Існує версія, що чоловіка побили до смерті співробітники приватної служби безпеки, які затримали його на крадіжці з магазину New Yorker.

"Справа розслідується за статтею про вбивство. Зараз тривають процесуальні процедури, тому неможливо надати будь-яку додаткову інформацію" ,- заявила представниця слідства Андреа Добяшова.

Андрій Сибіга заявив, що "шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі".

"Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину. На моє доручення наше посольство вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсменом. Ми вимагаємо неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності", - заявив Сибіга.

Нагадаємо

37-річний чоловік отримав довічний вирок за вбивство 9-річної дівчинки з України в Німеччині. Злочинець, колишній партнер матері дитини, задушив дівчинку по дорозі до школи після розриву стосунків.