В большинстве регионов Украины завтра будут отключать свет

В большинстве областей Украины завтра будут действовать графики отключений света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 27 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе