В большинстве регионов Украины завтра будут отключать свет
Киев • УНН
27 февраля в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.
В большинстве областей Украины завтра будут действовать графики отключений света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 27 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
