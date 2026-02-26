$43.240.02
ru
Эксклюзив
16:20 • 6148 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 11204 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09 • 12360 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 22262 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 16065 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 75305 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 41615 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 50267 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 63452 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 54274 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон
В большинстве регионов Украины завтра будут отключать свет

Киев • УНН

 • 478 просмотра

27 февраля в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

В большинстве регионов Украины завтра будут отключать свет

В большинстве областей Украины завтра будут действовать графики отключений света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 27 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе 

- резюмировали в Укрэнерго.

Из-за атаки рф на энергетику есть обесточивания в 6 областях, в отдельных регионах усилены отключения26.02.26, 11:28 • 3662 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина