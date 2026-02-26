У більшості регіонів України завтра вимикатимуть світло

$43.240.02
Ексклюзив
16:20 • 5436 перегляди
14:09 • 11772 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
15:08 • 10492 перегляди
12:47 • 15650 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
14:09 • 11772 перегляди
26 лютого, 08:55 • 41164 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
Ексклюзив
13:53 • 21312 перегляди
25 лютого, 18:05 • 54171 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
12:47 • 15650 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 74004 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 41164 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 50092 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 63345 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 54171 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Публікації
Ексклюзиви
Україна вперше отримає скраплений газ через Клайпеду до кінця березня - Шмигаль26 лютого, 08:51 • 7206 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 37416 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф26 лютого, 09:59 • 36926 перегляди
Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму26 лютого, 10:53 • 8050 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 17371 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53 • 21313 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 17400 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 74007 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 67314 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 72148 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрій Веревський
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Село
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп18:10 • 530 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 37432 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 48975 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 51657 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 56975 перегляди
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Опалення
Фільм

У більшості регіонів України завтра вимикатимуть світло

Київ • УНН

 • 12 перегляди

27 лютого в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.

У більшості регіонів України завтра вимикатимуть світло

У більшості областей України завтра будуть діяти графіки відключень світла, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 27 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

Через атаку рф на енергетику є знеструмлення у 6 областях, в окремих регіонах посилені відключення26.02.26, 11:28 • 3626 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна