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В больнице умерла женщина, которую в Киеве сбил работник прокуратуры Молочный

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Женщина, которую в Киеве сбил пьяный работник прокуратуры Андрей Молочный, умерла в больнице. Ему сообщили о подозрении за нарушение ПДД в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.

В больнице умерла женщина, которую в Киеве сбил работник прокуратуры Молочный

Женщина, которую накануне в Киеве сбил пьяный сотрудник прокуратуры Андрей Молочный, умерла в больнице. Виновнику аварии сообщили о подозрении. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, пишет УНН.

Вчера на Большой Васильковской в Киеве произошла трагедия. Водитель в состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар и сбил женщину и пытался скрыться с места происшествия. Это Андрей Молочный, не прокурор, но работник прокуратуры, государственный служащий. К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей

- написал глава Офиса генерального прокурора.

Кравченко добавил, что Андрею Молочному уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека. Результат обследования — 1,77 промилле.

Мы будем настаивать на применении меры пресечения, сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога. Лично контролирую ход этого дела, как старший группы прокуроров, начиная с избрания меры пресечения, и буду поддерживать обвинение в суде

– заверил генпрокурор.

Напомним

В ночь на 20 июля в Киеве работник прокуратуры наехал на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места ДТП. Нарушитель задержан, им оказался главный специалист прокуратуры.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
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