У лікарні померла жінка, яку в Києві збив працівник прокуратури Молочний
Київ • УНН
Жінка, яку в Києві збив п'яний працівник прокуратури Андрій Молочний, померла в лікарні. Йому повідомили про підозру за порушення ПДР у стані сп'яніння, що призвело до смерті людини.
Жінка, яку напередодні у Києві збив п'яний співробітник прокуратури Андрій Молочний, померла у лікарні. Винуватцю аварії повідомили про підозру. Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, пише УНН.
Учора на Великій Васильківській у Києві сталася трагедія. Водій у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар і збив жінку та намагався втекти з місця події. Це Андрій Молочний, не прокурор, але працівник прокуратури, державний службовець. На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої
Кравченко додав, що Андрію Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле.
Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Особисто контролюю хід цієї справи, як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиму обвинувачення в суді
Нагадаємо
У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримано ним виявився головний спеціаліст прокуратури.