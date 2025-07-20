У лікарні померла жінка, яку в Києві збив працівник прокуратури Молочний

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
09:39 • 8474 перегляди
Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
07:27 • 15676 перегляди
Один з найнапруженіших тижнів року: астропрогноз на 21–27 липня
19 липня, 21:47 • 24692 перегляди
Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
19 липня, 17:59 • 50173 перегляди
Санкції будуть незабаром: Зеленський анонсував перші рішення оновленого складу РНБО
19 липня, 17:24 • 38088 перегляди
Зеленський заявив, що команда зараз працює ще над одним обміном
19 липня, 14:56 • 36348 перегляди
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
18 липня, 18:06 • 103299 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 229103 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 109249 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
18 липня, 14:38 • 99216 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
64%
743мм
Популярнi новини
Кількість постраждалих через нічні атаки російських БпЛА в Запорізькій області зросла до трьох – ОВА20 липня, 03:12 • 5452 перегляди
Грузія не зможе вступити до ЄС доки в країні не відбудуться "чесні вибори" - Європарламент20 липня, 03:41 • 6540 перегляди
Нічний удар безпілотників по Ізюму: двоє поранених, пошкоджені будівлі20 липня, 03:51 • 4614 перегляди
В Україні хмарно з проясненнями, дощитиме: прогноз погоди на 20 липня20 липня, 04:05 • 6814 перегляди
Будемо повертати у вжитку назви українського походження іноземним топонімам" - Сибіга20 липня, 04:44 • 10442 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 229105 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 152802 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 220009 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 239949 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 417601 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Джеффрі Епштайн
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Донецька область
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 22544 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 103298 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 145338 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 147890 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 152516 перегляди
Актуальне
Facebook
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Fox News
Ґардіан

У лікарні померла жінка, яку в Києві збив працівник прокуратури Молочний

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Жінка, яку в Києві збив п'яний працівник прокуратури Андрій Молочний, померла в лікарні. Йому повідомили про підозру за порушення ПДР у стані сп'яніння, що призвело до смерті людини.

У лікарні померла жінка, яку в Києві збив працівник прокуратури Молочний

Жінка, яку напередодні у Києві збив п'яний співробітник прокуратури Андрій Молочний, померла у лікарні. Винуватцю аварії повідомили про підозру. Йому інкримінують порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, пише УНН.

Учора на Великій Васильківській у Києві сталася трагедія. Водій у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар і збив жінку та намагався втекти з місця події. Це Андрій Молочний, не прокурор, але працівник прокуратури, державний службовець. На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої

- написав очільник Офісу генерального прокурора.

Кравченко додав, що Андрію Молочному вже повідомили  про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле.

Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Особисто контролюю хід цієї справи, як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиму обвинувачення в суді

– запевнив генпрокурор.

Нагадаємо

У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримано ним виявився головний спеціаліст прокуратури.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КиївКримінал та НП
Руслан Кравченко
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9