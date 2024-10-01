В больнице умер мужчина, который поджег себя в здании Полтавской ОВА

Накануне, 30 сентября, в больнице умер мужчина, который облил себя бензином и поджег в помещении Полтавской ОВА 27 сентября. Об этом сообщил представитель Полтавского райуправления полиции Василий Зуб, передает УНН со ссылкой на "Суспільне".

По данным правоохранителей, поджег себя 71-летний мужчина. Отмечается, что он - житель другой области.

Полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных решений по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство".

Напомним

Днем, 27 сентября, 71-летний мужчина пришел к зданию Полтавской областной военной администрации, где совершил самоподжог.