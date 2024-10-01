В больнице умер мужчина, который поджег себя в здании Полтавской ОВА
Киев • УНН
71-летний мужчина из другой области совершил самоподжог в здании Полтавской ОВА 27 сентября. Он умер в больнице 30 сентября, полиция рассматривает дело по статье «Умышленное убийство».
Накануне, 30 сентября, в больнице умер мужчина, который облил себя бензином и поджег в помещении Полтавской ОВА 27 сентября. Об этом сообщил представитель Полтавского райуправления полиции Василий Зуб, передает УНН со ссылкой на "Суспільне".
По данным правоохранителей, поджег себя 71-летний мужчина. Отмечается, что он - житель другой области.
Полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных решений по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство".
Напомним
Днем, 27 сентября, 71-летний мужчина пришел к зданию Полтавской областной военной администрации, где совершил самоподжог.