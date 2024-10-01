У лікарні помер чоловік, який підпалив себе в будівлі Полтавської ОВА
Київ • УНН
71-річний чоловік з іншої області здійснив самопідпал у будівлі Полтавської ОВА 27 вересня. Він помер у лікарні 30 вересня, поліція розглядає справу за статтею "Умисне вбивство".
Напередодні, 30 вересня, у лікарні помер чоловік, який облив себе бензином та підпалив в приміщенні Полтавської ОВА 27 вересня. Про це повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, передає УНН із посиланням на "Суспільне".
За даними правоохоронців, підпалив себе 71-річний чоловік. Зазначається, що він– житель іншої області.
Поліцейські вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових рішень за частиною 1 статтею 115 "Умисне вбивство".
Нагадаємо
Вдень, 27 вересня, 71-річний чоловік прийшов до будівлі Полтавської обласної військової адміністрації, де здійснив самопідпал.