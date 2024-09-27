На Полтавщині чоловік підпалив себе в будівлі ОВА
Київ • УНН
У Полтаві 71-річний чоловік з іншої області облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив біля будівлі ОВА. Поліцейські загасили вогонь, постраждалого госпіталізували з опіками, мотиви вчинку з'ясовуються.
Вдень, 27 вересня, 71-річний чоловік прийшов до будівлі Полтавської обласної військової адміністрації, де здійснив самопідпал. Про це заявили в обласному відділені Національної поліції, передає УНН.
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Як розповіли правоохоронці, подія сталась 27 вересня близько 12-ї години у приміщенні Полтавської обласної військової адміністрації.
Чоловік., який є мешканцем іншої області, облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив.
Поліцейські, які забезпечували охорону приміщення ПОВА, загасили полум'я на його одязі та викликали швидку. Чоловіка з опіками госпіталізували
На місці працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку та обставини події.
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