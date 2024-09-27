На Полтавщине мужчина поджег себя в здании ОГА
Киев • УНН
В Полтаве 71-летний мужчина из другой области облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег возле здания ОГА. Полицейские потушили огонь, пострадавшего госпитализировали с ожогами, мотивы поступка выясняются.
Днем, 27 сентября, 71-летний мужчина пришел к зданию Полтавской областной военной администрации, где совершил самоподжог. Об этом заявили в областном отделении Национальной полиции, передает УНН.
Детали
Как рассказали правоохранители, происшествие произошло 27 сентября около 12 часов в помещении Полтавской областной военной администрации.
Мужчина, который является жителем другой области, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Полицейские, которые обеспечивали охрану помещения ПОВА, потушили пламя на его одежде и вызвали скорую. Мужчину с ожогами госпитализировали
На месте работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты-криминалисты. Правоохранители устанавливают мотивы поступка и обстоятельства происшествия.
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