В Полтавской области мужчину арестовали за стрельбу в 8-летнего мальчика
Киев • УНН
32-летний мужчина подозревается в том, что выстрелил в 8-летнего мальчика из пневматического ружья в селе Зеньковской общины. Подозреваемому сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей на 60 суток.
В Полтавской области, стреляя из пневматического ружья, ранили малолетнего, полиция сообщила о подозрении мужчине, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.
Детали
По данным полиции, 31 июля около 21 часа поступило сообщение от местных жителей, что "в одном из сел Зеньковской громады мужчина выстрелил из пневматического оружия в восьмилетнего мальчика".
"Во время первоочередных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что местный 32-летний мужчина совершил выстрелы из пневматического ружья в 8-летнего мальчика, который находился на улице. Раненого ребенка госпитализировали в больницу и прооперировали. Причастному к правонарушению фигуранту сообщено о подозрении и избрана судом мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в сумме 151 400 гривен", - сообщили в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
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