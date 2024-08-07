В Полтавской области мужчину арестовали за стрельбу в 8-летнего мальчика

В Полтавской области, стреляя из пневматического ружья, ранили малолетнего, полиция сообщила о подозрении мужчине, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.

Детали

По данным полиции, 31 июля около 21 часа поступило сообщение от местных жителей, что "в одном из сел Зеньковской громады мужчина выстрелил из пневматического оружия в восьмилетнего мальчика".

"Во время первоочередных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что местный 32-летний мужчина совершил выстрелы из пневматического ружья в 8-летнего мальчика, который находился на улице. Раненого ребенка госпитализировали в больницу и прооперировали. Причастному к правонарушению фигуранту сообщено о подозрении и избрана судом мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в сумме 151 400 гривен", - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

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