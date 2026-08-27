В больнице Исламабада произошёл пожар в отделении для новорождённых, погибли 14 младенцев
Киев • УНН
В отделении для новорождённых погибли 14 из 15 детей, предположительно из-за взрыва кондиционера. Правительство расследует трагедию.
В столице Пакистана Исламабаде 26 августа в результате пожара в отделении для новорождённых Пакистанского института медицинских наук погибли 14 младенцев. Об этом сообщили представители больницы и пакистанские чиновники, передаёт Associated Press, пишет УНН.
Подробности
В отделении находились 15 детей, одного из них врачам удалось спасти. По предварительным данным, пожар вызвал взрыв кондиционера.
Пламя охватило детское отделение на третьем этаже, тогда как другие помещения больницы не пострадали. Спасатели использовали лестницы, чтобы добраться до отделения через разбитые окна.
Сильный пожар перекрыл движение на одной из улиц в Киеве26.08.26, 08:32 • 17856 просмотров
Министр здравоохранения Пакистана Мустафа Камаль сообщил о гибели детей и прибыл в Исламабад для контроля за расследованием. Шесть тел уже передали семьям, остальные должны передать в ближайшее время.
Правительство начало расследование
Окружной магистрат Исламабада создал комиссию для установления причин пожара и оценки соблюдения правил пожарной безопасности. Комиссия также должна проверить действия персонала и служб во время чрезвычайной ситуации и представить отчёт в течение 24 часов.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф приказал отстранить от должности министра здравоохранения Аслама Гаури, высшего государственного служащего Министерства здравоохранения.
Шесть граждан Китая среди семи погибших при пожаре на газохимическом комплексе в россии26.08.26, 09:48 • 3574 просмотра