У лікарні Ісламабаду сталася пожежа у відділенні для новонароджених, загинули 14 немовлят

У столиці Пакистану Ісламабаді 26 серпня через пожежу у відділенні для новонароджених Пакистанського інституту медичних наук загинули 14 немовлят. Про це повідомили представники лікарні та пакистанські чиновники, передає Associated Press, пише УНН.

Деталі

У відділенні перебували 15 дітей, одну з них лікарям вдалося врятувати. За попередніми даними, пожежу спричинив вибух кондиціонера.

Полум'я охопило дитяче відділення на третьому поверсі, тоді як інші приміщення лікарні не постраждали. Рятувальники використовували драбини, щоб дістатися до відділення через розбиті вікна.

Сильна пожежа перекрила рух на одній з вулиць у Києві

Міністр охорони здоров'я Пакистану Мустафа Камаль повідомив про загибель дітей та прибув до Ісламабаду для контролю за розслідуванням. Шість тіл уже передали родинам, решту мають передати найближчим часом.

Уряд почав розслідування

Окружний магістрат Ісламабаду створив комісію для встановлення причин пожежі та оцінки дотримання правил пожежної безпеки. Комісія також має перевірити дії персоналу та служб під час надзвичайної ситуації і подати звіт протягом 24 годин.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф наказав усунути з посади міністра охорони здоров'я Аслама Гаурі, найвищого державного службовця Міністерства охорони здоров'я.

Шестеро громадян Китаю серед семи загиблих у пожежі на газохімічному комплексі в росії