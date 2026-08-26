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Шестеро громадян Китаю серед семи загиблих у пожежі на газохімічному комплексі в росії

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

На заводі в Амурській області загинули семеро людей, 152 постраждали, дев’ять зникли безвісти. Причину пожежі розслідують.

Шестеро громадян Китаю серед семи загиблих у пожежі на газохімічному комплексі в росії

Шість громадян Китаю загинули, а ще дев'ять зникли безвісти внаслідок пожежі на газохімічному комплексі на далекому сході росії в Амурській області, повідомив завод у середу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Загалом семеро людей загинули, а 152 особи отримали травми, зокрема 36 були доставлені до лікарень, повідомив завод у середу.

Пожежу, яка спалахнула у вівторок, було ліквідовано, додали там.

Літак екстреної допомоги прибув, щоб транспортувати поранених до інших лікарень росії.

Комплекс, який позиціонує себе як одного з найбільших у світі виробників поліетилену та поліпропілену, є спільним проєктом російської компанії "Сибур" та китайської нафтогазової компанії Sinopec. Він ще не розпочав роботу та готувався до запуску виробництва. росія часто покладається на іноземну робочу силу, зокрема робітників з Китаю, для будівництва великих промислових та інфраструктурних проєктів, пише видання.

Слідчий комітет росії заявив, що розслідує інцидент як можливе порушення правил промислової безпеки та працює над встановленням причини пожежі.

Очікується, що Амурський газохімічний комплекс вироблятиме 2,3 мільйона метричних тонн поліетилену та 400 000 тонн поліпропілену на рік.

У рф стався вибух на Амурському газохімічному комплексі - двоє людей загинуло, понад 100 постраждало25.08.26, 14:18 • 3814 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Вибухи
Пожежі
Китай