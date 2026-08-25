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У рф стався вибух на Амурському газохімічному комплексі - двоє людей загинуло, понад 100 постраждало

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

На Амурському газохімічному комплексі вибухнула установка переробки метанолу й почалася пожежа площею 2 тисячі м². Постраждали 133 людини.

У рф стався вибух на Амурському газохімічному комплексі - двоє людей загинуло, понад 100 постраждало

На території "Амурського газохімічного комплекс" у рф, який перебуває на етапі будівництва, стався вибух, внаслідок чого загорілася установка з переробки метанолу. Внаслідок вибуху двоє людей загинуло, ще понад сотня постраждали. Про це повідомляють росЗМІ та телеграм-канали, передає УНН

Деталі 

Повідомляється, що вибух стався на підприємстві "Амурський газохімічний комплекс". 

"Після вибуху загорілася установка з переробки метанолу. Площа пожежі, за попередніми даними, становить близько 2 тисяч квадратних метрів. На місці працюють екстрені служби", - повідомляє російський телеграм-канал 112. 

Також зазначається, що кількість загиблих у результаті вибуху - двоє осіб.

За останніми даними, постраждали 133 особи. До лікарні госпіталізовано 19 осіб - шестеро у важкому стані, 13 - у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо 

У Казахстані сталася пожежа на Атирауському нафтопереробному заводі — одному з трьох найбільших НПЗ країни потужністю 5,5 млн тонн на рік. 

Павло Башинський

Світ
Вибухи
Пожежі
Казахстан