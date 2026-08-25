У справі "Форест Гамп" застави за Мудру та Микитася досі не внесли - ВАКС
Київ • УНН
ВАКС не отримав заставу за Ірину Мудру та Максима Микитася. Їм визначили 20 млн і 30 млн грн відповідно.
Судові органи станом на 25 серпня не отримували грошову заставу за фігурантів справи "Форест Гамп" - ексзаступницю керівника Офісу Президента (ОП) Ірину Мудру та колишнього парламентаря Максима Микитася. Про це повідомила прессекретарка Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) Катерина Хоменко в ексклюзивному коментарі УНН.
Мудрій лише сьогодні обрали запобіжний захід, тому по ній нічого не було. По Микитасю грошей також (не надходило - ред.)
Контекст
НАБУ та САП повідомили про спецоперацію під кодовою назвою "Форест Гамп" 19 серпня. За версією слідства, учасники злочинної організації організували легалізацію 150 млн грн, одержаних злочинним шляхом, які надалі використали для внесення застави за одного з фігурантів іншого антикорупційного розслідування - справи "Мідас". Також правоохоронці розслідують епізоди, пов'язані з рейдерським захопленням підприємств та нерухомості у Києві.
Серед фігурантів розслідування – колишня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра та екснардеп, забудовник Максим Микитась. 19 серпня Президент Володимир Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника ОП. Сама вона заперечує свою причетність до злочинної діяльності та заявляє, що готова співпрацювати зі слідством.
21 серпня ВАКС обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави. САП просила визначити заставу у 200 млн грн.
25 серпня ВАКС обрав Мудрій тримання під вартою з можливістю внесення 20 млн грн застави. САП наполягала на заставі у 150 млн грн. Після рішення суду Мудра заявила, що частину необхідної суми має сама, а решту планує просити у друзів та знайомих.
Мудра про заставу у 20 млн гривень: "У мене є багато друзів та багато контактів"25.08.26, 10:48 • 2856 переглядiв
Нагадаємо
У САП наразі не бачать підстав підозрювати інших посадовців ОП у справі "Форест Гамп". Прокурор САП Віталій Гречишкін заявив, що слідство триває, ситуація може змінитися.