По делу "Форрест Гамп" залоги за Мудру и Микитася до сих пор не внесены - ВАКС
Киев • УНН
ВАКС не получил залог за Ирину Мудру и Максима Микитася. Им определили 20 млн и 30 млн грн соответственно.
По состоянию на 25 августа судебные органы не получили денежный залог за фигурантов дела "Форрест Гамп" — бывшую заместительницу руководителя Офиса Президента (ОП) Ирину Мудрую и бывшего парламентария Максима Микитася. Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Екатерина Хоменко в эксклюзивном комментарии УНН.
Мудрой только сегодня избрали меру пресечения, поэтому по ней ничего не было. По Микытасю денег также (не поступало — ред.)
Контекст
НАБУ и САП сообщили о спецоперации под кодовым названием "Форрест Гамп" 19 августа. По версии следствия, участники преступной организации организовали легализацию 150 млн грн, полученных преступным путем, которые в дальнейшем использовали для внесения залога за одного из фигурантов другого антикоррупционного расследования — дела "Мидас". Также правоохранители расследуют эпизоды, связанные с рейдерским захватом предприятий и недвижимости в Киеве.
Среди фигурантов расследования — бывшая заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая и экс-нардеп, застройщик Максим Микытась. 19 августа Президент Владимир Зеленский уволил Мудрую с должности заместительницы руководителя ОП. Она сама отрицает свою причастность к преступной деятельности и заявляет, что готова сотрудничать со следствием.
21 августа ВАКС избрал Микытасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога. САП просила определить залог в размере 200 млн грн.
25 августа ВАКС избрал Мудрой содержание под стражей с возможностью внесения 20 млн грн залога. САП настаивала на залоге в размере 150 млн грн. После решения суда Мудрая заявила, что часть необходимой суммы у нее есть, а остальную планирует попросить у друзей и знакомых.
Мудра о залоге в 20 млн гривен: "У меня есть много друзей и много контактов"25.08.26, 10:48 • 2612 просмотров
Напомним
В САП пока не видят оснований подозревать других должностных лиц ОП по делу "Форрест Гамп". Прокурор САП Виталий Гречишкин заявил, что следствие продолжается, ситуация может измениться.