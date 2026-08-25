У САП наразі не бачать підстав підозрювати інших посадовців ОП у справі "Форест Гамп"
Київ • УНН
Прокурор САП Віталій Гречишкін заявив, що нових підозрюваних у справі наразі немає. Слідство триває, ситуація може змінитися.
Наразі у справі "Форест Гамп" немає підстав підозрювати інших посадовців Офісу Президента, яких не згадано в офіційному тексті підозри. Про це заявив прокурор САП Віталій Гречишкін під час спілкування з журналістами, передає УНН.
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Прокурор САП Віталій Гречишкін заявив, що прокуратура не буде повідомляти про можливу причетність або непричетність людей, які не згадані в офіційному тексті підозри.
"Щодо причетності або непричетності інших осіб, які не згадуються в офіційному документі тексту про підозру - ми комунікувати не будемо", – заявив прокурор.
Водночас, він також зазначив, що ситуація може змінитися, але наразі інших підозрюваних у справі немає.
"Коли будуть зібрані відповідні докази, встановлено в ході розслідування причетність інших осіб і обов’язково будуть прийняті відповідні процесуальні рішення. Наразі підстав підозрювати інших осіб немає. Але слідство триває", – наголосив прокурор.
Нагадаємо
ВАКС обрав ексзаступниці керівника ОП Ірині Мудрий арешт із альтернативою застави у 20 млн грн у справі "Форрест Гамп". Звинувачення просило 150 млн грн.