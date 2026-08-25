В САП пока не видят оснований подозревать других должностных лиц ОП по делу «Форрест Гамп»
Киев • УНН
Прокурор САП Виталий Гречишкин заявил, что новых подозреваемых по делу пока нет. Расследование продолжается, ситуация может измениться.
В настоящее время в деле «Форрест Гамп» нет оснований подозревать других должностных лиц Офиса Президента, которые не упомянуты в официальном тексте подозрения. Об этом заявил прокурор САП Виталий Гречишкин во время общения с журналистами, передает УНН.
Детали
Прокурор САП Виталий Гречишкин заявил, что прокуратура не будет сообщать о возможной причастности или непричастности людей, которые не упомянуты в официальном тексте подозрения.
«Что касается причастности или непричастности других лиц, которые не упоминаются в официальном документе — тексте подозрения, — мы комментировать не будем», — заявил прокурор.
В то же время он также отметил, что ситуация может измениться, но в настоящее время других подозреваемых по делу нет.
«Когда будут собраны соответствующие доказательства, в ходе расследования будет установлена причастность других лиц, обязательно будут приняты соответствующие процессуальные решения. В настоящее время оснований подозревать других лиц нет. Но следствие продолжается», — подчеркнул прокурор.
Напомним
ВАКС избрал эксзаместительнице руководителя ОП Ирине Мудрой арест с альтернативой залога в размере 20 млн грн по делу «Форрест Гамп». Обвинение просило 150 млн грн.