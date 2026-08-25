В САП пока не видят оснований подозревать других должностных лиц ОП по делу «Форрест Гамп»

$44.710.0552.160.09
ukenru
Эксклюзив
08:07 • 1644 просмотра
Почти треть жалоб бизнеса на правоохранителей касается БЭБ - Совет бизнес-омбудсмена
07:38 • 5380 просмотра
CEO Fire Point рассказала о планах расширения производства за рубежом
Эксклюзив
07:28 • 724 просмотра
Три года до закрытия дела: как сроки давности могут повлиять на суд по делу врачей Odrex
07:16 • 7876 просмотра
Бывшую заместительницу руководителя ОП Мудрую отправили под стражу с залогом в 20 млн грн
06:01 • 13358 просмотра
Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ в Краснодарском крае рф - Fire PointVideo
05:13 • 10795 просмотра
Пункт пропуска на границе с Молдовой приостановил работу после атаки рф дронами
04:19 • 11773 просмотра
Оккупанты ударили КАБом по Запорожью: погибли два человека
03:15 • 9958 просмотра
Российская атака уничтожила гуманитарные запасы Красного Креста в Херсоне почти на 28 млн гривен
25 августа, 00:16 • 10305 просмотра
Польша и три страны НАТО заказали проверенные в Украине Piorun на 1,86 млрд евро
24 августа, 22:16 • 6698 просмотра
рф атаковала Киев реактивными БпЛА «Бандероль», повреждён многоэтажный дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.3м/с
37%
751мм
Популярные новости
Российский ракетный удар по Харькову унёс жизнь человека24 августа, 22:20 • 18077 просмотра
В Румынии обнаружили дрон, прилетевший из Молдовы после ночной атаки РФ на Украину24 августа, 23:37 • 9060 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 31686 просмотра
Новые Black Hawk для Украины могут стоить более 100 млн долларов за вертолёт25 августа, 00:38 • 8126 просмотра
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 28541 просмотра
публикации
Почти треть жалоб бизнеса на правоохранителей касается БЭБ - Совет бизнес-омбудсмена
Эксклюзив
08:07 • 1612 просмотра
Три года до закрытия дела: как сроки давности могут повлиять на суд по делу врачей Odrex
Эксклюзив
07:28 • 706 просмотра
День Независимости Украины — 35 лет свободы: как рождалось государство и чем запомнился его путьPhoto24 августа, 05:00 • 77889 просмотра
День Государственного флага Украины: история сине-жёлтого полотнища23 августа, 06:36 • 124554 просмотра
Германия планирует потратить 12 млрд евро на закупку ракет, рассматривается возможность закупки Flamingo - СМИ22 августа, 12:29 • 126356 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ирина Мудрая
Ирина Терех
Виталий Кличко
Илон Маск
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Донецк
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 28536 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 31683 просмотра
Вин Дизель заявил, что готов умереть за дочь Пола Уокера и об их особой связиPhoto24 августа, 01:03 • 77461 просмотра
Сандра Буллок показала редкие фотографии детей и рассказала о семейной жизниPhoto23 августа, 01:04 • 85889 просмотра
Хейли Бибер показала, как отпраздновала второй день рождения сына Джастина БибераPhoto22 августа, 23:04 • 80697 просмотра
Актуальное
Техника
Крылатая ракета Storm Shadow
Отопление
Шахед-136
9К720 Искандер

В САП пока не видят оснований подозревать других должностных лиц ОП по делу «Форрест Гамп»

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Прокурор САП Виталий Гречишкин заявил, что новых подозреваемых по делу пока нет. Расследование продолжается, ситуация может измениться.

В САП пока не видят оснований подозревать других должностных лиц ОП по делу «Форрест Гамп»

В настоящее время в деле «Форрест Гамп» нет оснований подозревать других должностных лиц Офиса Президента, которые не упомянуты в официальном тексте подозрения. Об этом заявил прокурор САП Виталий Гречишкин во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

Прокурор САП Виталий Гречишкин заявил, что прокуратура не будет сообщать о возможной причастности или непричастности людей, которые не упомянуты в официальном тексте подозрения.

«Что касается причастности или непричастности других лиц, которые не упоминаются в официальном документе — тексте подозрения, — мы комментировать не будем», — заявил прокурор.

В то же время он также отметил, что ситуация может измениться, но в настоящее время других подозреваемых по делу нет.

«Когда будут собраны соответствующие доказательства, в ходе расследования будет установлена причастность других лиц, обязательно будут приняты соответствующие процессуальные решения. В настоящее время оснований подозревать других лиц нет. Но следствие продолжается», — подчеркнул прокурор.

Напомним

ВАКС избрал эксзаместительнице руководителя ОП Ирине Мудрой арест с альтернативой залога в размере 20 млн грн по делу «Форрест Гамп». Обвинение просило 150 млн грн.

Алла Киосак

ПолитикаКриминал и ЧП
Ирина Мудрая
Специализированная антикоррупционная прокуратура