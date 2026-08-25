В рф произошёл взрыв на Амурском газохимическом комплексе - два человека погибли, более 100 пострадали
Киев • УНН
На Амурском газохимическом комплексе взорвалась установка по переработке метанола и начался пожар площадью 2 тысячи м². Пострадали 133 человека.
На территории "Амурского газохимического комплекса" в рф, который находится на этапе строительства, произошел взрыв, в результате чего загорелась установка по переработке метанола. В результате взрыва два человека погибли, еще более сотни пострадали. Об этом сообщают росСМИ и телеграм-каналы, передает УНН.
Детали
Сообщается, что взрыв произошел на предприятии "Амурский газохимический комплекс".
"После взрыва загорелась установка по переработке метанола. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 2 тысяч квадратных метров. На месте работают экстренные службы", - сообщает российский телеграм-канал 112.
Также отмечается, что в результате взрыва погибли два человека.
По последним данным, пострадали 133 человека. В больницу госпитализированы 19 человек - шестеро в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии средней тяжести.
Напомним
В Казахстане произошел пожар на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе — одном из трех крупнейших НПЗ страны мощностью 5,5 млн тонн в год.