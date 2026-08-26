Шесть граждан Китая среди семи погибших при пожаре на газохимическом комплексе в россии
Киев • УНН
На заводе в Амурской области погибли семь человек, 152 пострадали, девять числятся пропавшими без вести. Причину пожара расследуют.
Шесть граждан Китая погибли, еще девять числятся пропавшими без вести в результате пожара на газохимическом комплексе на Дальнем Востоке россии в Амурской области, сообщил завод в среду, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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Всего семь человек погибли, а 152 человека получили травмы, в том числе 36 были доставлены в больницы, сообщил завод в среду.
Пожар, вспыхнувший во вторник, был ликвидирован, добавили там.
Самолет экстренной медицинской помощи прибыл, чтобы транспортировать пострадавших в другие больницы россии.
Комплекс, позиционирующий себя как один из крупнейших в мире производителей полиэтилена и полипропилена, является совместным проектом российской компании "Сибур" и китайской нефтегазовой компании Sinopec. Он еще не начал работу и готовился к запуску производства. россия часто полагается на иностранную рабочую силу, в частности на рабочих из Китая, для строительства крупных промышленных и инфраструктурных объектов, пишет издание.
Следственный комитет россии заявил, что расследует инцидент как возможное нарушение правил промышленной безопасности и работает над установлением причины пожара.
Ожидается, что Амурский газохимический комплекс будет производить 2,3 миллиона метрических тонн полиэтилена и 400 000 тонн полипропилена в год.
В рф произошёл взрыв на Амурском газохимическом комплексе - два человека погибли, более 100 пострадали25.08.26, 14:18 • 3788 просмотров