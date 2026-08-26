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Сильна пожежа перекрила рух на одній з вулиць у Києві

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

На вулиці Вадима Гетьмана в Києві ліквідовують наслідки пожежі. Рух перекритий в обох напрямках, чотири тролейбуси змінили маршрути.

Сильна пожежа перекрила рух на одній з вулиць у Києві

У Києві на вулиці Вадима Гетьмана сталася сильна пожежа, рух вулицею ускладнено, змінили маршрут тролейбуси, повідомили у патрульній поліції столиці та у КМДА у середу, пише УНН.

У зв'язку з ліквідацією наслідків пожежі на вулиці Вадима Гетьмана, рух транспорту ускладнений в обох напрямках

- повідомили в патрульній поліції.

Як зазначили у КМДА, тролейбуси №№ 22-К, 27, 30, 42 змінили рух.

"Через перекриття руху на вулиці Вадима Гетьмана в обидва напрямки" тролейбуси курсують: № 22-К – вул. Ольжича – Дегтярівський шляхопровід; № 27 – ст.м. "Почайна" – Дегтярівський шляхопровід; № 30 – через вул. Дорогожицьку, вул. Січових Стрільців, просп. Повітряних Сил; № 42 – ст.м. "Либідська" – площа Космонавтів.

У місцевих пабліках повідомили, що сильна пожежа сталася ще вночі.

Пожежа на складі на заводі "Іскра" у Львові забрала життя вже трьох людей22.08.26, 19:50 • 7971 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКримінал
Пожежі
Київ