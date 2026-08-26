Сильный пожар перекрыл движение на одной из улиц в Киеве
Киев • УНН
На улице Вадима Гетьмана в Киеве ликвидируют последствия пожара. Движение перекрыто в обоих направлениях, четыре троллейбуса изменили маршруты.
В Киеве на улице Вадима Гетьмана произошел сильный пожар, движение по улице затруднено, троллейбусы изменили маршрут, сообщили в патрульной полиции столицы и в КГГА в среду, пишет УНН.
В связи с ликвидацией последствий пожара на улице Вадима Гетьмана движение транспорта затруднено в обоих направлениях
Как отметили в КГГА, троллейбусы №№ 22-К, 27, 30, 42 изменили маршрут.
"Из-за перекрытия движения на улице Вадима Гетьмана в обоих направлениях" троллейбусы курсируют: № 22-К – ул. Ольжича – Дегтяревский путепровод; № 27 – ст. м. "Почайна" – Дегтяревский путепровод; № 30 – через ул. Дорогожицкую, ул. Сечевых Стрельцов, просп. Воздушных Сил; № 42 – ст. м. "Лыбидская" – площадь Космонавтов.
В местных пабликах сообщили, что сильный пожар произошел еще ночью.
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