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Сильный пожар перекрыл движение на одной из улиц в Киеве

Киев • УНН

 • 146 просмотра

На улице Вадима Гетьмана в Киеве ликвидируют последствия пожара. Движение перекрыто в обоих направлениях, четыре троллейбуса изменили маршруты.

Сильный пожар перекрыл движение на одной из улиц в Киеве

В Киеве на улице Вадима Гетьмана произошел сильный пожар, движение по улице затруднено, троллейбусы изменили маршрут, сообщили в патрульной полиции столицы и в КГГА в среду, пишет УНН.

В связи с ликвидацией последствий пожара на улице Вадима Гетьмана движение транспорта затруднено в обоих направлениях

- сообщили в патрульной полиции.

Как отметили в КГГА, троллейбусы №№ 22-К, 27, 30, 42 изменили маршрут.

"Из-за перекрытия движения на улице Вадима Гетьмана в обоих направлениях" троллейбусы курсируют: № 22-К – ул. Ольжича – Дегтяревский путепровод; № 27 – ст. м. "Почайна" – Дегтяревский путепровод; № 30 – через ул. Дорогожицкую, ул. Сечевых Стрельцов, просп. Воздушных Сил; № 42 – ст. м. "Лыбидская" – площадь Космонавтов.

В местных пабликах сообщили, что сильный пожар произошел еще ночью.

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Юлия Шрамко

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