Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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В Берлине задержали десять человек на акциях к 9 мая
Готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом: Зеленский ожидает начала переговоров о вступлении Украины
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Германия выкупит у США три пусковые установки HIMARS для Украины - Писториус
В Армении десятки тысяч людей вышли на протест и требуют отставки Пашиняна
Видим, к чему готовится оккупант, будет ему ответ: Зеленский провел совещание с руководителями Сил обороны
Германия выделит 45 миллионов евро на восстановление энергосистемы Украины
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В Берлине задержали десять человек на акциях к 9 мая
Десять человек были задержаны на митингах 9 мая в Берлине за такие нарушения, как использование георгиевских лент и оскорбления полицейских.
Готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом: Зеленский ожидает начала переговоров о вступлении Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает утверждения переговорной базы и фактического начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в июне, что ознаменует следующий этап сближения с ЕС.
Заместитель главы МИД Украины встретился с президентом Польши: обсудили военную помощь
Во время визита в Польшу первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига передал президенту Польши Анджею Дуде благодарность от президента Зеленского за военную помощь Польше и обсудил вопросы укрепления обороноспособности Украины против российской агрессии.
Киевский апелляционный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении и.о. главы КСУ Головатого
Киевский апелляционный административный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении и. о. Председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого, отменив предыдущее решение суда и закрыв дело за отсутствием состава административного правонарушения.
Зеленский пригласил на Саммит мира президентов Чехии и Молдовы
Президент Зеленский пригласил еще нескольких мировых лидеров на Глобальный саммит мира в Швеции. В частности, глава государства пригласил присоединиться к конференции президентов Молдовы и Чехии.
Экстремальные погодные условия угрожают образованию: правительства стран Азии закрывают школы из-за тяжелой жары
Беспрецедентные волны жары в Азии и Африке заставили правительства закрыть школы, подчеркнув, как изменение климата угрожает образованию миллионов детей.
Германия выкупит у США три пусковые установки HIMARS для Украины - Писториус
Германия закупит у США три реактивные системы залпового огня HIMARS и передаст их Силам обороны Украины.
В Армении десятки тысяч людей вышли на протест и требуют отставки Пашиняна
Десятки тысяч людей протестовали в Ереване, требуя от властей прекратить демаркацию границы с Азербайджаном и немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Видим, к чему готовится оккупант, будет ему ответ: Зеленский провел совещание с руководителями Сил обороны
Президент Зеленский обсудил ускорение поставок оружия от партнеров и достижения необходимых результатов имеющимися силами для противодействия наступлению россии на востоке.
Германия выделит 45 миллионов евро на восстановление энергосистемы Украины
Германия выделит Украине 45 миллионов евро на финансирование проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии" и закупку оборудования для энергоэффективной модернизации, автоматизации и реконструкции подстанций НЭК "Укрэнерго" для восстановления энергосистемы Украины, поврежденной российскими ударами.