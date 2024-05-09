В Берлине задержали десять человек на акциях к 9 мая

Правоохранители задержали 10 человек на акциях к 9 мая в столице Германии. По данным BILD, были зафиксированы нарушения - использование георгиевских лент и оскорбления полицейских, передает УНН.

Детали

В среду и четверг к советским мемориалам в Тиргартене и Трептив-парке пришли несколько сотен человек. Полиция проверяла на подходе к памятникам, чтобы они не пронесли туда запрещенные предметы и символику. Не допускались флаги, униформа, песни и значки, прославляющие российскую войну в Украине. Под запрет попали и георгиевские ленты.

Как сообщает корреспондент BILD Саймон Шульц, несколько человек нарушили правила, в частности пронесли георгиевские ленты или оскорбляли полицейских. Всего задержаны 10 человек. В целом, как заявили в полиции Берлина, "наши меры дали результат, было лишь несколько незначительных инцидентов".

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Через весь Берлин в Трептив-парк сегодня проехала и группа "Ночные волки". Перед входом полиция обыскала каждого байкера, а затем сопровождала их к мемориалу отдельно от остальных. Мотоциклисты возложили венок из красных гвоздик и позировали с транспарантами. В парке также выступила группа людей с флагами СССР и ГДР. Туда пришел и Эгон Кренц - последний генсек ЦК СЕПГ и председатель Госсовета ГДР.