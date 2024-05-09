У Берліні затримали десять людей на акціях до 9 травня

Правоохоронці затримали 10 осіб на акціях до 9 травня у столиці Німеччини. За даними BILD, було зафіксовано порушення - використання георгіївських стрічок та образи поліцейських, передає УНН.

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У середу та четвер до радянських меморіалів у Тіргартені та Трептів-парку прийшли кілька сотень людей. Поліція перевіряла на підході до пам'ятників, щоб вони не пронесли туди заборонені предмети та символіку. Не допускалися прапори, уніформа, пісні та значки, що прославляють російську війну в Україні. Під заборону потрапили і георгіївські стрічки.

Як повідомляє кореспондент BILD Саймон Шульц, кілька людей порушили правила, зокрема пронесли георгіївські стрічки або ображали поліцейських. Усього затримано 10 осіб. Загалом, як заявили в поліції Берліна, "наші заходи дали результат, було лише кілька незначних інцидентів".

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Через весь Берлін до Трептів-парку сьогодні проїхав і гурт "Нічні вовки". Перед входом поліція обшукала кожного байкера, а потім супроводжувала їх до меморіалу окремо від решти. Мотоциклісти поклали вінок із червоних гвоздик та позували з транспарантами. У парку також виступила група людей із прапорами СРСР та НДР. Туди прийшов і Егон Кренц – останній генсек ЦК РЄПН та голова Держради НДР.