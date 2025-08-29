В Берлине растет число школ, где преподают русский язык - СМИ
Число берлинских школ, преподающих русский язык, выросло до 60 в 2024/25 учебном году, тогда как число учителей русского языка сократилось. Администрация Сената не предоставила информации о влиянии агрессии рф на преподавание языка.
В Берлине недавно увеличилось количество государственных школ, предлагающих русский язык в качестве иностранного. В 2024/25 учебном году учащиеся 60 школ получали преподавание на русском языке, сообщил Департамент образования Сената в ответ на парламентский запрос, опубликованный в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Tagesspiegel.
Детали
В 2023/24 учебном году это число составляло 54 школы, а в 2022/23 учебном году – 50. В то же время количество активных учителей, прошедших обучение русскому языку, постоянно сокращалось в течение последних пяти лет.
В то время как в 2020/21 учебном году было трудоустроено 1005 человек, за прошлый учебный год Департамент образования насчитал только 790 учителей. В настоящее время 14 учителей-стажеров проходят обучение по русскому языку.
Администрация Сената не смогла предоставить никакой информации о возможном влиянии российской агрессии в Украине, продолжающейся с февраля 2022 года, на преподавание русского языка. Однако она заявила, что никаких постановлений администрации, возникших в результате этой ситуации, нет.
Русский язык также является самым распространенным славянским языком. Преподавание иностранных языков расширяет "возможности студентов участвовать в общественных, социальных и культурных переговорных процессах ценностным, критически рефлексивным и конструктивным способом".
Дополнение
В архивах МИД Германии найдены документы, подтверждающие территориальные претензии Путина к Крыму, восточной Украине и Казахстану еще в 1994 году. Экс-генконсул Германии в Санкт-Петербурге сообщил, что Путин заявлял о принадлежности этих территорий к России.