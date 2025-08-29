В Берлине растет число школ, где преподают русский язык - СМИ

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 17848 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 79769 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 78336 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 49576 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 63378 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 46150 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 85426 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 70850 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 67291 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 161801 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.5м/с
45%
750мм
Популярные новости
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе29 августа, 10:52 • 40618 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы29 августа, 11:34 • 42436 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 69965 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 66157 просмотра
Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали14:23 • 47233 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 66829 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 70691 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 79770 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 78336 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 85426 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Жозеп Боррель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Турция
Германия
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 24782 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 162422 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 190927 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 191899 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 178083 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ми-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

В Берлине растет число школ, где преподают русский язык - СМИ

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Число берлинских школ, преподающих русский язык, выросло до 60 в 2024/25 учебном году, тогда как число учителей русского языка сократилось. Администрация Сената не предоставила информации о влиянии агрессии рф на преподавание языка.

В Берлине растет число школ, где преподают русский язык - СМИ

В Берлине недавно увеличилось количество государственных школ, предлагающих русский язык в качестве иностранного. В 2024/25 учебном году учащиеся 60 школ получали преподавание на русском языке, сообщил Департамент образования Сената в ответ на парламентский запрос, опубликованный в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Tagesspiegel.

Детали

В 2023/24 учебном году это число составляло 54 школы, а в 2022/23 учебном году – 50. В то же время количество активных учителей, прошедших обучение русскому языку, постоянно сокращалось в течение последних пяти лет.

В то время как в 2020/21 учебном году было трудоустроено 1005 человек, за прошлый учебный год Департамент образования насчитал только 790 учителей. В настоящее время 14 учителей-стажеров проходят обучение по русскому языку.

Администрация Сената не смогла предоставить никакой информации о возможном влиянии российской агрессии в Украине, продолжающейся с февраля 2022 года, на преподавание русского языка. Однако она заявила, что никаких постановлений администрации, возникших в результате этой ситуации, нет.

Русский язык также является самым распространенным славянским языком. Преподавание иностранных языков расширяет "возможности студентов участвовать в общественных, социальных и культурных переговорных процессах ценностным, критически рефлексивным и конструктивным способом".

Дополнение

В архивах МИД Германии найдены документы, подтверждающие территориальные претензии Путина к Крыму, восточной Украине и Казахстану еще в 1994 году. Экс-генконсул Германии в Санкт-Петербурге сообщил, что Путин заявлял о принадлежности этих территорий к России.

Павел Зинченко

Новости Мира
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Германия
Крым
Украина
Казахстан
Берлин