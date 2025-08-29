У Берліні зростає кількість шкіл, де викладають російську мову - ЗМІ
Київ • УНН
Кількість берлінських шкіл, що викладають російську мову, зросла до 60 у 2024/25 навчальному році, тоді як кількість вчителів російської мови скоротилася. Адміністрація Сенату не надала інформації про вплив агресії рф на викладання мови.
У Берліні кількість державних шкіл, які пропонують російську мову як іноземну, нещодавно зросла. У 2024/25 навчальному році учні 60 шкіл отримували викладання російською мовою, повідомив Департамент освіти Сенату у відповіді на парламентський запит, опублікований у п'ятницю, пише УНН з посиланням на Tagesspiegel.
Деталі
У 2023/24 навчальному році ця кількість становила 54 школи, а у 2022/23 навчальному році – 50. Водночас кількість активних вчителів, які пройшли навчання російській мові, постійно скорочувалася протягом останніх п'яти років.
У той час як у 2020/21 навчальному році було працевлаштовано 1005 осіб, за минулий навчальний рік Департамент освіти нарахував лише 790 вчителів. Наразі 14 вчителів-стажерів проходять навчання з російської мови.
Адміністрація Сенату не змогла надати жодної інформації про можливий вплив російської агресії в Україні, яка триває з лютого 2022 року, на викладання російської мови. Однак вона заявила, що жодних постанов адміністрації, що виникли внаслідок цієї ситуації, немає.
російська мова також є найпоширенішою слов'янською мовою. Викладання іноземних мов розширює "можливості студентів брати участь у суспільних, соціальних та культурних переговорних процесах у ціннісний, критично рефлексивний та конструктивний спосіб".
Доповнення
