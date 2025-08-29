$41.260.06
Ексклюзив
14:32 • 18099 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 81049 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 79460 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 50176 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 63927 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 46398 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 86097 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 70902 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 67330 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 161828 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
У Берліні зростає кількість шкіл, де викладають російську мову - ЗМІ

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Кількість берлінських шкіл, що викладають російську мову, зросла до 60 у 2024/25 навчальному році, тоді як кількість вчителів російської мови скоротилася. Адміністрація Сенату не надала інформації про вплив агресії рф на викладання мови.

У Берліні зростає кількість шкіл, де викладають російську мову - ЗМІ

У Берліні кількість державних шкіл, які пропонують російську мову як іноземну, нещодавно зросла. У 2024/25 навчальному році учні 60 шкіл отримували викладання російською мовою, повідомив Департамент освіти Сенату у відповіді на парламентський запит, опублікований у п'ятницю, пише УНН з посиланням на Tagesspiegel.

Деталі

У 2023/24 навчальному році ця кількість становила 54 школи, а у 2022/23 навчальному році – 50. Водночас кількість активних вчителів, які пройшли навчання російській мові, постійно скорочувалася протягом останніх п'яти років.

У той час як у 2020/21 навчальному році було працевлаштовано 1005 осіб, за минулий навчальний рік Департамент освіти нарахував лише 790 вчителів. Наразі 14 вчителів-стажерів проходять навчання з російської мови.

Адміністрація Сенату не змогла надати жодної інформації про можливий вплив російської агресії в Україні, яка триває з лютого 2022 року, на викладання російської мови. Однак вона заявила, що жодних постанов адміністрації, що виникли внаслідок цієї ситуації, немає.

російська мова також є найпоширенішою слов'янською мовою. Викладання іноземних мов розширює "можливості студентів брати участь у суспільних, соціальних та культурних переговорних процесах у ціннісний, критично рефлексивний та конструктивний спосіб".

Доповнення

В архівах МЗС Німеччини знайдено документи, що підтверджують територіальні претензії путіна до Криму, східної України та Казахстану ще в 1994 році. Ексгенконсул Німеччини в санкт-петербурзі повідомив, що путін заявляв про належність цих територій до росії.

Павло Зінченко

Новини Світу
Державний кордон України
Володимир Путін
Німеччина
Крим
Україна
Казахстан
Берлін