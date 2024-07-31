В Белом доме отказались комментировать информацию о том, что, по информации медиа, первые F-16 от партнеров уже поступили в Украину. В то же время Белый дом подчеркнул, что до конца лета F16 будут готовы к полетам в Украине. Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в Белом доме 31 июля, передает УНН.

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«Вам нужно говорить с украинцами. Я не буду говорить о вооруженных мощностях. Я только добавлю, что как мы говорили ранее и говорили на саммите НАТО, что процесс передачи Украине F16 продолжает продвигаться вперед. Мы отметили, что самолеты будут готовы к полетам до конца лета. Нет причин в этом сомневаться», - подчеркнул Джон Кирби.

Напомним,

Накануне издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Украину прибыли первые истребители F-16.

Умєров обговорив надання Україні винищувачів F16 з міністеркою оборони Бельгії