В Балаклее разоблачили коллаборационистку, ей объявили подозрение - прокуратура Харьковщины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  128452 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  131280 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  133463 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  121747 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  84410 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  80624 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153474 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168048 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172474 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151535 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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26 апреля 2024, 06:43  •  193876 просмотра
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25 апреля 2024, 11:04  •  214316 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  354052 просмотра

В Балаклее разоблачили коллаборационистку, ей объявили подозрение - прокуратура Харьковщины

В Балаклее Харьковской области местная жительница сотрудничала с российскими оккупантами, добровольно работая "главным бухгалтером отдела образования" во время оккупации.

Война •   •  595 просмотра
В Балаклее разоблачили коллаборационистку, ей объявили подозрение - прокуратура Харьковщины

Силы обороны Юга сбили 10 российских снарядов, летевших атаковать украинскую энергетику

Силы обороны Южного региона сбили 10 воздушных целей, направленных на объекты энергетической инфраструктуры Украины, в том числе 3 в Николаевской области и 7 в Днепропетровской области, но вражеская ракета попала в энергетический объект в Криворожском районе, вызвав ранения одного человека и перебои в водоснабжении.

Война •   •  2831 просмотра
Силы обороны Юга сбили 10 российских снарядов, летевших атаковать украинскую энергетику

"Хлопок" на военном аэродроме и двух НПЗ в РФ устроила СБУ - источник

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала удары беспилотников по военному аэродрому в Кущевске и двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае России, вызвав пожары и повреждения ключевых объектов.

Война •   •  4624 просмотра
"Хлопок" на военном аэродроме и двух НПЗ в РФ устроила СБУ - источник

В Краснодарском крае рф бпла атаковали нефтеперерабатывающие заводы и военный аэродром, повреждены самолёты

Украинские беспилотники атаковали военный аэродром в Кущевской, Краснодарский край, россия, повредив самолеты и нефтеперерабатывающие заводы в регионе.

Война •   •  5612 просмотра
В Краснодарском крае рф бпла атаковали нефтеперерабатывающие заводы и военный аэродром, повреждены самолёты

В Донецкой области из-за российских атак травмированы три человека - ОВА

В Донецкой области в результате российских обстрелов ранения получили три человека, а также 16 случаев обстрелов населенных пунктов.

Война •   •  7893 просмотра
В Донецкой области из-за российских атак травмированы три человека - ОВА

На Херсонщине из-за атаки рф погиб человек, еще 8 травмированы, есть попадания в критическую инфраструктуру

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые районы, в 14 населенных пунктах области попав в объекты критической инфраструктуры и частные дома, в результате чего 1 человек погиб, еще 8 получили ранения.

Война •   •  9474 просмотра
На Херсонщине из-за атаки рф погиб человек, еще 8 травмированы, есть попадания в критическую инфраструктуру

Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине - Козицкий

Враг атаковал два критически важных объекта энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах Львовской области, вызвав разрушения и пожары, но обошлось без жертв и повреждений жилой инфраструктуры.

Общество •   •  12943 просмотра
Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине - Козицкий

Субмарины рф боятся выходить в Черное море - Плетенчук

Российские подводные лодки с ракетами "Калибр" боятся заходить в Черное море из-за возможностей украинской противовоздушной обороны, сообщил спикер Южного командования сил обороны Дмитрий Плетенчук.

Война •   •  12092 просмотра
Субмарины рф боятся выходить в Черное море - Плетенчук

Россияне всадили двумя ракетами С-300 по психбольнице в Харькове, есть травмированные

Российские оккупанты атаковали психиатрическую больницу в Харькове двумя ракетами С-300, ранив одного человека и повредив здания, в частности пищеблок, палаты и котельную.

Война •   •  12484 просмотра
Россияне всадили двумя ракетами С-300 по психбольнице в Харькове, есть травмированные

Украинские разведчики уничтожили РЛС россиян стоимостью 5 миллионов долларов

Украинское разведывательное подразделение "Гуси-9" и артиллеристы 15-й бригады "Черный лес" уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Подлет" стоимостью 5 миллионов долларов, который использовался для выявления целей для зенитно-ракетных комплексов С-300/С-400.

Война •   •  14655 просмотра
Украинские разведчики уничтожили РЛС россиян стоимостью 5 миллионов долларов