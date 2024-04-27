В Балаклее разоблачили коллаборационистку, ей объявили подозрение - прокуратура Харьковщины

На Харьковщине правоохранители разоблачили в Балаклее коллаборационистку, которая во время оккупации города по собственной инициативе пошла на работу к врагу, и устроилась "главбухом отдела образования". Об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

На Изюмщине разоблачили очередную коллаборационистку, которая работала "главбухом отдела образования" при оккупантах. Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении гражданке в коллаборационистской деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины). - сообщили в прокуратуре региона.

Детали

По данным следствия, во время оккупации россиянами Балаклеи местная жительница по собственной инициативе решила пойти на работу к захватчикам.

В мае 2022 года, подав необходимые документы, она стала «главным бухгалтером отдела образования». Коллаборантка составляла табели рабочего времени работников оккупационного отдела, готовила сведения о начислении заработной платы сотрудникам.

Подготовленные документы за собственной подписью она передавала непосредственному руководителю оккупационной администрации Балаклеи.

После деоккупации региона правоохранители разоблачили женщину.

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