Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
В Балаклее разоблачили коллаборационистку, ей объявили подозрение - прокуратура Харьковщины
Силы обороны Юга сбили 10 российских снарядов, летевших атаковать украинскую энергетику
"Хлопок" на военном аэродроме и двух НПЗ в РФ устроила СБУ - источник
В Краснодарском крае рф бпла атаковали нефтеперерабатывающие заводы и военный аэродром, повреждены самолёты
В Донецкой области из-за российских атак травмированы три человека - ОВА
На Херсонщине из-за атаки рф погиб человек, еще 8 травмированы, есть попадания в критическую инфраструктуру
Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине - Козицкий
Субмарины рф боятся выходить в Черное море - Плетенчук
Россияне всадили двумя ракетами С-300 по психбольнице в Харькове, есть травмированные
Украинские разведчики уничтожили РЛС россиян стоимостью 5 миллионов долларов
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
В Балаклее разоблачили коллаборационистку, ей объявили подозрение - прокуратура Харьковщины
В Балаклее Харьковской области местная жительница сотрудничала с российскими оккупантами, добровольно работая "главным бухгалтером отдела образования" во время оккупации.
Силы обороны Юга сбили 10 российских снарядов, летевших атаковать украинскую энергетику
Силы обороны Южного региона сбили 10 воздушных целей, направленных на объекты энергетической инфраструктуры Украины, в том числе 3 в Николаевской области и 7 в Днепропетровской области, но вражеская ракета попала в энергетический объект в Криворожском районе, вызвав ранения одного человека и перебои в водоснабжении.
"Хлопок" на военном аэродроме и двух НПЗ в РФ устроила СБУ - источник
Служба безопасности Украины (СБУ) организовала удары беспилотников по военному аэродрому в Кущевске и двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае России, вызвав пожары и повреждения ключевых объектов.
В Краснодарском крае рф бпла атаковали нефтеперерабатывающие заводы и военный аэродром, повреждены самолёты
Украинские беспилотники атаковали военный аэродром в Кущевской, Краснодарский край, россия, повредив самолеты и нефтеперерабатывающие заводы в регионе.
В Донецкой области из-за российских атак травмированы три человека - ОВА
В Донецкой области в результате российских обстрелов ранения получили три человека, а также 16 случаев обстрелов населенных пунктов.
На Херсонщине из-за атаки рф погиб человек, еще 8 травмированы, есть попадания в критическую инфраструктуру
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые районы, в 14 населенных пунктах области попав в объекты критической инфраструктуры и частные дома, в результате чего 1 человек погиб, еще 8 получили ранения.
Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры на Львовщине - Козицкий
Враг атаковал два критически важных объекта энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах Львовской области, вызвав разрушения и пожары, но обошлось без жертв и повреждений жилой инфраструктуры.
Субмарины рф боятся выходить в Черное море - Плетенчук
Российские подводные лодки с ракетами "Калибр" боятся заходить в Черное море из-за возможностей украинской противовоздушной обороны, сообщил спикер Южного командования сил обороны Дмитрий Плетенчук.
Россияне всадили двумя ракетами С-300 по психбольнице в Харькове, есть травмированные
Российские оккупанты атаковали психиатрическую больницу в Харькове двумя ракетами С-300, ранив одного человека и повредив здания, в частности пищеблок, палаты и котельную.
Украинские разведчики уничтожили РЛС россиян стоимостью 5 миллионов долларов
Украинское разведывательное подразделение "Гуси-9" и артиллеристы 15-й бригады "Черный лес" уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Подлет" стоимостью 5 миллионов долларов, который использовался для выявления целей для зенитно-ракетных комплексов С-300/С-400.