У Балаклії викрили колаборантку, їй оголосили підозру - прокуратура Харківщини
Київ • УНН
У Балаклії Харківської області місцева мешканка співпрацювала з російськими окупантами, добровільно працюючи "головним бухгалтером відділу освіти" під час окупації.
На Харківщині правоохоронці викрили у Балаклії колаборантку, яка під час окупації міста з власної ініціативи пішла на роботу до ворога, й влаштувалась "головбухом відділу освіти". Про це розповіли у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
На Ізюмщині викрито чергову колаборантку, яка працювала "головбухом відділу освіти" при окупантах. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру громадянці у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Деталі
За даними слідства, під час окупації росіянами Балаклії місцева мешканка з власної ініціативи вирішила піти на роботу до загарбників.
У травні 2022 року, подавши необхідні документи, вона стала "головним бухгалтером відділу освіти". Колаборантка складала табелі робочого часу працівників окупаційного відділу, готувала відомості щодо нарахування заробітної плати співробітникам.
Підготовлені документи за власним підписом вона передавала безпосередньому керівнику окупаційної адміністрації Балаклії.
Після деокупації регіону правоохоронці викрили жінку.
ВР ухвалила закон, що дає змогу звільнити працівника за колабораціонізм25.04.24, 14:46 • 19313 переглядiв