ВР приняла закон, позволяющий уволить работника за коллаборационизм

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно установления дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и некоторых других вопросов (рег. № 7731), передает УНН со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

Рада в целом приняла законопроект об установлении дополнительных оснований для расторжения работодателем трудового договора №7731. Или как называют этот законопроект в СМИ - увольнение работников за коллаборационизм. За - 234 - написал Гончаренко в Telegram.

Так, законопроект № 7731 предлагает в связи со случаями коллаборационизма, в частности, на предприятиях критической инфраструктуры дать работодателю право расторгнуть трудовой договор, в частности в случае:

Вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины;

Невыполнение работником правил поведения на предприятии, в учреждении, организации в части положений, предусмотренных частью второй статьи 142 настоящего Кодекса".

Также согласно сравнительной табличке установление правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектах или операторах критической инфраструктуры является обязательным".

Рада поддержала создание ветеранской патронатной службы