Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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ТЦК за рубежом не будет. В Минобороны объяснили, как украинцы в других странах смогут обновить данные
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"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
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Рада поддержала создание ветеранской патронатной службы
Верховная Рада приняла за основу законопроект о создании 5-летней государственной службы патроната ветеранов, укомплектованной волонтерами или демобилизованными военнослужащими, которая будет помогать демобилизованным военнослужащим адаптироваться к гражданской жизни.
В Китае заметили российский корабль, который ранее перевозил оружие из КНДР в рф - Reuters
Спутниковые снимки свидетельствуют, что российскому грузовому судну "Ангара", находящемуся под санкциями США за поставки северокорейского оружия в россию, разрешили пришвартоваться на китайской верфи.
Литва может помочь вернуть украинских мужчин призывного возраста
Литва рассматривает возможность ограничения социальных услуг, разрешений на работу и документов для украинских мужчин призывного возраста в стране, чтобы способствовать их возвращению в Украину.
НБУ снизил учетную ставку до 13,5%
Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 14,5% до 13,5%, чтобы поддержать кредитование и восстановление экономики, одновременно управляя инфляционными рисками.
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Эксперты предупреждают, что законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" является дискриминационным, нарушает презумпцию невиновности и имеет целью создать "концлагерь" для предпринимателей, которые не вошли в список "избранных".
Электронный кабинет военнообязанного может заработать уже в июне - Минобороны
Министерство обороны активно работает над запуском электронного кабинета в июне, через который все военнообязанные Украины смогут обновлять свои военно-учетные данные, даже находясь за рубежом.
Макрон о войне в Украине: "главная угроза европейской безопасности"
Президент Франции Эммануэль Макрон считает войну в Украине "главной угрозой европейской безопасности" и хочет разработать европейскую оборонную инициативу для обеспечения надежной защиты континента.
В Украине заблокировали пропагандистские YouTube-каналы "Вышка" и "Да, это так" - ЦПД
В Украине заблокировали пропагандистские YouTube-каналы "Вышка" и "Да, это так", враг готовит новую дискредитационную кампанию против помощи США, сообщила заместитель руководителя Центра политического анализа Совета национальной безопасности и обороны.
ТЦК за рубежом не будет. В Минобороны объяснили, как украинцы в других странах смогут обновить данные
Министерство обороны Украины планирует разрешить мужчинам, которые находятся за рубежом, обновлять свои военно-учетные данные в консульских учреждениях и через электронный кабинет, поскольку функционирование территориальных военкоматов за пределами страны является нереальным.
Макрон заявил о "сильной Европе", которая должна быть в состоянии противостоять глобальным войнам
Президент Франции Эммануэль Макрон изложил свое видение сильной Европы, способной противостоять глобальным вызовам, таким как война России в Украине, путем укрепления своей обороноспособности и взаимодействия со всеми регионами мира.