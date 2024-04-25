Рада поддержала создание ветеранской патронатной службы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  115317 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  137209 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  144058 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  132461 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  118794 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104686 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102368 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137488 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157940 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154410 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  463680 просмотра

Рада поддержала создание ветеранской патронатной службы

Верховная Рада приняла за основу законопроект о создании 5-летней государственной службы патроната ветеранов, укомплектованной волонтерами или демобилизованными военнослужащими, которая будет помогать демобилизованным военнослужащим адаптироваться к гражданской жизни.

Общество •   •  15656 просмотра
Рада поддержала создание ветеранской патронатной службы

В Китае заметили российский корабль, который ранее перевозил оружие из КНДР в рф - Reuters

Спутниковые снимки свидетельствуют, что российскому грузовому судну "Ангара", находящемуся под санкциями США за поставки северокорейского оружия в россию, разрешили пришвартоваться на китайской верфи.

политика •   •  12606 просмотра
В Китае заметили российский корабль, который ранее перевозил оружие из КНДР в рф - Reuters

Литва может помочь вернуть украинских мужчин призывного возраста

Литва рассматривает возможность ограничения социальных услуг, разрешений на работу и документов для украинских мужчин призывного возраста в стране, чтобы способствовать их возвращению в Украину.

политика •   •  11756 просмотра
Литва может помочь вернуть украинских мужчин призывного возраста

НБУ снизил учетную ставку до 13,5%

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 14,5% до 13,5%, чтобы поддержать кредитование и восстановление экономики, одновременно управляя инфляционными рисками.

Экономика •   •  12332 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 13,5%

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

Эксперты предупреждают, что законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" является дискриминационным, нарушает презумпцию невиновности и имеет целью создать "концлагерь" для предпринимателей, которые не вошли в список "избранных".

Экономика •   •  57254 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

Электронный кабинет военнообязанного может заработать уже в июне - Минобороны

Министерство обороны активно работает над запуском электронного кабинета в июне, через который все военнообязанные Украины смогут обновлять свои военно-учетные данные, даже находясь за рубежом.

Общество •   •  12337 просмотра
Электронный кабинет военнообязанного может заработать уже в июне - Минобороны

Макрон о войне в Украине: "главная угроза европейской безопасности"

Президент Франции Эммануэль Макрон считает войну в Украине "главной угрозой европейской безопасности" и хочет разработать европейскую оборонную инициативу для обеспечения надежной защиты континента.

Война •   •  11887 просмотра
Макрон о войне в Украине: "главная угроза европейской безопасности"

В Украине заблокировали пропагандистские YouTube-каналы "Вышка" и "Да, это так" - ЦПД

В Украине заблокировали пропагандистские YouTube-каналы "Вышка" и "Да, это так", враг готовит новую дискредитационную кампанию против помощи США, сообщила заместитель руководителя Центра политического анализа Совета национальной безопасности и обороны.

Война •   •  10887 просмотра
В Украине заблокировали пропагандистские YouTube-каналы "Вышка" и "Да, это так" - ЦПД

ТЦК за рубежом не будет. В Минобороны объяснили, как украинцы в других странах смогут обновить данные

Министерство обороны Украины планирует разрешить мужчинам, которые находятся за рубежом, обновлять свои военно-учетные данные в консульских учреждениях и через электронный кабинет, поскольку функционирование территориальных военкоматов за пределами страны является нереальным.

Война •   •  12243 просмотра
ТЦК за рубежом не будет. В Минобороны объяснили, как украинцы в других странах смогут обновить данные

Макрон заявил о "сильной Европе", которая должна быть в состоянии противостоять глобальным войнам

Президент Франции Эммануэль Макрон изложил свое видение сильной Европы, способной противостоять глобальным вызовам, таким как война России в Украине, путем укрепления своей обороноспособности и взаимодействия со всеми регионами мира.

политика •   •  10215 просмотра
Макрон заявил о "сильной Европе", которая должна быть в состоянии противостоять глобальным войнам