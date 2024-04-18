Сейчас около 30% ветеранов имеют статус безработного - Украинский ветеранский фонд

Сейчас около 30% украинских ветеранов имеют статус безработных. Причиной этому является психологический дискомфорт от возвращения в гражданскую среду. Об этом во время брифинга заявила заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Карина Дорошенко, передает УНН.

Детали

В частности, мы видим по исследованиям и это ожидаемо, что работодатели хотят принимать ветерана на работу, поскольку это хорошие лидерские качества, это стрессоустойчивость, это выносливость, это умение находить решения, это очень хорошая компетенция в проектной деятельности. Но, несмотря на это, мы видим из исследований, что сейчас около 30% ветеранов являются безработными, имеют статус безработного - сказала Дорошенко.

Она отметила, что причины этому могут быть разные, но одна из тех, которую называют ветераны, - им психологически некомфортно возвращаться в среду гражданских, на прежнее место работы, потому что военные привыкают подчиняться своему командиру и работать со своими собратьями.

Часть из них готова открывать собственное дело, развивать собственный бизнес, приглашать своих собратьев на работу и вместе создавать новое предпринимательство в гражданской жизни, но не все готовы открывать собственное дело - добавила Дорошенко.

Напомним,

Учитывая то, что сейчас в Силах обороны около миллиона человек, то после завершения войны ветеранское сообщество в Украине будет составлять около 5 миллионов человек.