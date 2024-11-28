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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Австралии принят закон, запрещающий доступ к социальным сетям несовершеннолетним до 16 лет

В Австралии принят закон, запрещающий доступ к социальным сетям несовершеннолетним до 16 лет

Киев  •  УНН

 • 4941 просмотра

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Парламент Австралии принял закон о запрете доступа к соцсетям лицам до 16 лет. За нарушение платформам грозит штраф до 32,1 млн долларов.

Закон был принят обеими палатами при поддержке обеих партий. Он предусматривает штрафы в размере до 32,1 миллиона долларов (или около 30,5 миллиона евро) для таких платформ, как X, Facebook, Instagram или TikTok.

Передает УНН со ссылкой на SWI.

Парламент Австралии принял первый в мире закон, запрещающий социальные сети для детей до 16 лет и призывающий технологические компании усилить безопасность до еще неустановленного срока. Законопроект был одобрен обеими палатами при поддержке обеих партий.

Як очикується, закон змусить компаній соціальних медіа вжити "розумних заходів", щоб запобігти молодим підліткам мати облікові записи. Законом перерабатываться штрафы в розмірі до 32,1 мільйона доларів (або близько 30,5 мільйона євро) для таких платформ, как як Х, Facebook, Instagram або TikTok.

Премьер-министр Энтони Албанезе сказал законодателям, что "все серьезные правительства" борются с влиянием социальных сетей на молодежь, а лидеры, с которыми он разговаривал, высоко оценили инициативу Австралии по этому вопросу.

Напомним

Ранее УНН передавал, что технологические гиганты призывают власти Австралии отложить принятие закона об ограничении доступа детей к соцсетям. Компании подчеркивают необходимость дополнительного времени для оценки последствий такого решения.

Социальные сети имеют слишком много политического влияния, считают почти 80% американцев30 апр. 2024, 15:22 • 20550 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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