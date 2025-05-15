В Анкаре утверждают, что российско-украинские переговоры в Стамбуле не переносятся - СМИ
Киев • УНН
Переговоры между Украиной и россией в Стамбуле не переносятся, техническая делегация рф уже прибыла. Эрдоган обсудит с Зеленским прекращение огня.
Российско-украинские переговоры в Стамбуле не переносятся, со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Турции сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
"Переговоры россии и Украины в Стамбуле сегодня не откладываются, на фоне того, как техническая российская делегация уже прибыла в город", - сообщил источник в МИД Турции.
Ранее
Российские СМИ сообщили о переносе переговоров между Украиной и россией в Стамбуле 15 мая. По словам пресс-секретаря мид рф марии захаровой, инициатором выступила турецкая сторона.
Дополнение
15 мая в Турции - в Стамбуле - ожидаются потенциальные переговоры Украины и РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал уровень российской делегации для переговоров в Стамбуле "похожим на бутафорский", приземлившись в Анкаре для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
глава кремля владимир путин призвал к прямым переговорам с Украиной в минувшее воскресенье, но, как сообщил кремль, решил не участвовать в переговорах сегодня.
Эрдоган, тем временем, будет настаивать на подходе Турции к прекращению огня и безотлагательному началу мирных переговоров во время встречи с Зеленским позже сегодня, сообщили в офисе президента Турции.