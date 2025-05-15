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В Анкаре утверждают, что российско-украинские переговоры в Стамбуле не переносятся - СМИ

Киев • УНН

 • 890 просмотра

Переговоры между Украиной и россией в Стамбуле не переносятся, техническая делегация рф уже прибыла. Эрдоган обсудит с Зеленским прекращение огня.

В Анкаре утверждают, что российско-украинские переговоры в Стамбуле не переносятся - СМИ

Российско-украинские переговоры в Стамбуле не переносятся, со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Турции сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

"Переговоры россии и Украины в Стамбуле сегодня не откладываются, на фоне того, как техническая российская делегация уже прибыла в город", - сообщил источник в МИД Турции.

Ранее

Российские СМИ сообщили о переносе переговоров между Украиной и россией в Стамбуле 15 мая. По словам пресс-секретаря мид рф марии захаровой, инициатором выступила турецкая сторона.

Дополнение

15 мая в Турции - в Стамбуле - ожидаются потенциальные переговоры Украины и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал уровень российской делегации для переговоров в Стамбуле "похожим на бутафорский", приземлившись в Анкаре для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

глава кремля владимир путин призвал к прямым переговорам с Украиной в минувшее воскресенье, но, как сообщил кремль, решил не участвовать в переговорах сегодня.

Эрдоган, тем временем, будет настаивать на подходе Турции к прекращению огня и безотлагательному началу мирных переговоров во время встречи с Зеленским позже сегодня, сообщили в офисе президента Турции.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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