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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
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В Анкарі стверджують, що російсько-українські переговори в Стамбулі не переносяться - ЗМІ

Київ • УНН

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Переговори між Україною та росією в Стамбулі не переносяться, технічна делегація рф вже прибула. Ердоган обговорить з Зеленським припинення вогню.

В Анкарі стверджують, що російсько-українські переговори в Стамбулі не переносяться - ЗМІ

Російсько-українські переговори в Стамбулі не переносяться, з посиланням на джерело у Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

"Переговори росії та України у Стамбулі сьогодні не відкладаються, на тлі того, як технічна російська делегація вже прибула до міста", повідомило джерело у МЗС Туреччини.

Раніше

Російські ЗМІ повідомили про перенесення переговорів між Україною та росією в Стамбулі 15 травня. За словами речниці мзс рф марії захарової, ініціатором виступила турецька сторона.

Доповнення

15 травня в Туреччині - у Стамбулі - очікуються потенційні переговори України та рф.

Президент України Володимир Зеленський назвав рівень російської делегації для переговорів у Стамбулі "схожим на бутафорський", приземлившись в Анкарі для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

глава кремля володимир путін закликав до прямих переговорів з Україною минулої неділі, але, як повідомив кремль, вирішив не брати участь у переговорах сьогодні.

Ердоган, тим часом, наголошуватиме на підході Туреччини до припинення вогню та невідкладного початку мирних переговорів під час зустрічі з Зеленським пізніше сьогодні, повідомили в офісі президента Туреччини.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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