В Анкарі стверджують, що російсько-українські переговори в Стамбулі не переносяться - ЗМІ
Київ • УНН
Переговори між Україною та росією в Стамбулі не переносяться, технічна делегація рф вже прибула. Ердоган обговорить з Зеленським припинення вогню.
Російсько-українські переговори в Стамбулі не переносяться, з посиланням на джерело у Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомляє Sky News, пише УНН.
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"Переговори росії та України у Стамбулі сьогодні не відкладаються, на тлі того, як технічна російська делегація вже прибула до міста", повідомило джерело у МЗС Туреччини.
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Російські ЗМІ повідомили про перенесення переговорів між Україною та росією в Стамбулі 15 травня. За словами речниці мзс рф марії захарової, ініціатором виступила турецька сторона.
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15 травня в Туреччині - у Стамбулі - очікуються потенційні переговори України та рф.
Президент України Володимир Зеленський назвав рівень російської делегації для переговорів у Стамбулі "схожим на бутафорський", приземлившись в Анкарі для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
глава кремля володимир путін закликав до прямих переговорів з Україною минулої неділі, але, як повідомив кремль, вирішив не брати участь у переговорах сьогодні.
Ердоган, тим часом, наголошуватиме на підході Туреччини до припинення вогню та невідкладного початку мирних переговорів під час зустрічі з Зеленським пізніше сьогодні, повідомили в офісі президента Туреччини.