Переговори України і росії у Стамбулі перенесено на другу половину дня - захарова
Київ • УНН
російські ЗМІ повідомляють про перенесення переговорів між Україною та росією в Стамбулі на 15 травня. За словами марії захарової, ініціатором виступила турецька сторона.
Переговори між росією і Україною у Стамбулі щодо припинення вогню були перенесені на другу половину дня, 15 травня. Про це повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Цю заяву зробила офіційний представник міністерства закордонних справ російської федерації марії захарової. Вона заявила, що це було зроблено з ініціативи турецької сторони.
Більше подробиць наразі не наводиться.
Контекст
У п’ятницю, 15 травня, російська делегація прибула до Стамбула. Офіційний представник мзс рф марія захарова заявила, що росіяни нібито "налаштовані на серйозні переговори" і "готові до серйозної роботи".
Водночас російський диктатор володимир путін не приїхав в Стамбул на переговори. Замість цього він відправив російську делегацію на чолі з володимиром мединським.
Нагадаємо
У Туреччину прибув міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він візьме участь в переговорах разом з Президентом Володимиром Зеленським.
До того Володимир Зеленський 11 травня заявляв, що очікує від рф припинення вогню і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.