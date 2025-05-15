Делегація рф прибула до Стамбула для переговорів з Україною - росЗМІ
Київ • УНН
Делегація рф прибула до Стамбула для участі в переговорах з Україною. Переговори між Україною та росією розпочнуться 15 травня близько 10:00.
Делегація російської федерації прибула до Стамбула для участі в переговорах з Україною. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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"Делегація рф на переговорах з Україною вже прибула до Стамбула…",-зазначають росЗМІ.
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Сьогодні, 15 травня, близько 10:00 у Стамбулі розпочнуться переговори між Україною та росією.
Раніше також повідомлялося, що російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах. російську делегацію очолить помічник путіна володимир мединський.
Трамп не їде до Туреччини на переговори України та рф - Reuters15.05.25, 00:07 • 25813 переглядiв