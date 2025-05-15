Делегация рф прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной - росСМИ
Киев • УНН
Делегация рф прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной. Переговоры между Украиной и россией начнутся 15 мая около 10:00.
Делегация российской федерации прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
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"Делегация рф на переговорах с Украиной уже прибыла в Стамбул…",-отмечают росСМИ.
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Сегодня, 15 мая, около 10:00 в Стамбуле начнутся переговоры между Украиной и россией.
Ранее также сообщалось, что российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах. российскую делегацию возглавит помощник путина владимир мединский.
Трамп не едет в Турцию на переговоры Украины и рф - Reuters15.05.25, 00:07 • 20701 просмотр