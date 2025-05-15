Переговоры Украины и России в Стамбуле перенесены на вторую половину дня - Захарова
Киев • УНН
российские СМИ сообщают о переносе переговоров между Украиной и россией в Стамбуле на 15 мая. По словам Марии Захаровой, инициатором выступила турецкая сторона.
Переговоры между россией и Украиной в Стамбуле о прекращении огня были перенесены на вторую половину дня, 15 мая. Об этом сообщают российские "СМИ", передает УНН.
Детали
Это заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел российской федерации марии захаровой. Она заявила, что это было сделано по инициативе турецкой стороны.
Больше подробностей пока не приводится.
Контекст
В пятницу, 15 мая, российская делегация прибыла в Стамбул. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россияне якобы "настроены на серьезные переговоры" и "готовы к серьезной работе".
В то же время российский диктатор владимир путин не приехал в Стамбул на переговоры. Вместо этого он отправил российскую делегацию во главе с владимиром мединским.
Напомним
В Турцию прибыл министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он примет участие в переговорах вместе с Президентом Владимиром Зеленским.
До того Владимир Зеленский 11 мая заявлял, что ожидает от рф прекращения огня и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.