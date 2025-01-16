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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В анапе, после уборки мазута умер 17-летний студент техникума

В анапе, после уборки мазута умер 17-летний студент техникума

Киев  •  УНН

 • 6366 просмотра

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В анапе умер 17-летний студент техникума после участия в очистке пляжа от мазута. По словам брата, парень мог надышаться токсичными веществами, скорая помощь не успела доехать.

На уборку пляжа в Анапе студента отправили из техникума. Парень мог надышаться мазутом, считает брат погибшего. Об этом пишет Сurrenttime, передает УНН.

Детали

В анапе умер 17-летний студент индустриального техникума Александр Комин, который до этого очищал побережье от мазута. Причины его смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас известны следующие обстоятельства, о которых сообщают рос СМИ:

Александр Комин умер вечером 14 января. Его двоюродный брат Михаил сообщил изданию 63.RU, что погибший ранее отправился убирать побережье от загрязнения нефтепродуктами. Парень «мог надышаться мазутом»: ему вызвали скорую помощь, которая не успела доехать.

В то же время брат погибшего опроверг сообщения телеграмм-каналов, что якобы подросток страдал хронической астмой.

Как подросток был направлен на территорию загрязнения мазутом

Кавказ.Реалии: 

На уборку пляжа «ребенка отправили из техникума», но в Анапском индустриальном техникуме заявили, что студенты и преподаватели на самом деле участвуют в работах на пляжах, но в этом задействованы «исключительно совершеннолетние».

- пишет издание. 

Отмечается, что анапский индустриальный техникум с момента аварии танкеров в Керченском проливе регулярно отчитывался об отправке студентов на очистку береговой линии. Участие в этом активно поощрялось руководством.

Напомним,

 Два танкера «Волгонефть» с мазутом потерпели крушениев Керченском проливе 15 декабря.  

  Во временно оккупированном Севастополе обнаружили новые пятна нефтяных продуктов. 

В акватории временно оккупированной Ялты и на острове Тузла зафиксировали загрязнение мазутом после аварии танкеров в Керченском проливе. На ликвидацию последствий привлечено 830 человек, 250 единиц техники и авиация

В российском волгограде на НПЗ "лукойл" произошел пожар15.01.25, 08:16 • 26349 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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