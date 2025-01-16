В анапе, после уборки мазута умер 17-летний студент техникума
Киев • УНН
В анапе умер 17-летний студент техникума после участия в очистке пляжа от мазута. По словам брата, парень мог надышаться токсичными веществами, скорая помощь не успела доехать.
На уборку пляжа в Анапе студента отправили из техникума. Парень мог надышаться мазутом, считает брат погибшего. Об этом пишет Сurrenttime, передает УНН.
Детали
В анапе умер 17-летний студент индустриального техникума Александр Комин, который до этого очищал побережье от мазута. Причины его смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас известны следующие обстоятельства, о которых сообщают рос СМИ:
Александр Комин умер вечером 14 января. Его двоюродный брат Михаил сообщил изданию 63.RU, что погибший ранее отправился убирать побережье от загрязнения нефтепродуктами. Парень «мог надышаться мазутом»: ему вызвали скорую помощь, которая не успела доехать.
В то же время брат погибшего опроверг сообщения телеграмм-каналов, что якобы подросток страдал хронической астмой.
Как подросток был направлен на территорию загрязнения мазутом
Кавказ.Реалии:
На уборку пляжа «ребенка отправили из техникума», но в Анапском индустриальном техникуме заявили, что студенты и преподаватели на самом деле участвуют в работах на пляжах, но в этом задействованы «исключительно совершеннолетние».
Отмечается, что анапский индустриальный техникум с момента аварии танкеров в Керченском проливе регулярно отчитывался об отправке студентов на очистку береговой линии. Участие в этом активно поощрялось руководством.
Напомним,
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