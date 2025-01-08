У Севастополі виявили нові нафтові плями після аварії танкерів у Керченській протоці
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Севастополі виявили нові плями нафтопродуктів після аварії танкерів "Волгонефть". За останні дні було зібрано понад 111 тонн забрудненого ґрунту, а нафтові плями продовжують поширюватися.
У тимчасово окупованому Севастополі виявили нові плями нафтових продуктів. Про це повідомляє "Крым.Реалии", передає УНН.
"Вночі був шторм, нові осередки викидів є на пляжі Любимівка та на Зірковому березі. <…> Ситуація контролюється", — розповів координатор волонтерів Павло Харламов російським ЗМІ.
Раніше так званий голова тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що за останні два дні в місті було зібрано 111,8 тонни ґрунту.
Нагадаємо
Два танкери "Волгонефть" з мазутом потерпіли катастрофу в Керченській протоці 15 грудня.
У результаті аварії танкерів стався розлив нафтових продуктів. За даними російських ЗМІ, танкери перевозили до 9 тисяч тонн.
В анексованій Євпаторії на узбережжі виявили ділянки забруднення мазутом, який продовжує поширюватись.