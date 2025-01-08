В Севастополе обнаружили новые нефтяные пятна после аварии танкеров в Керченском проливе
Киев • УНН
В временно оккупированном Севастополе обнаружили новые пятна нефтепродуктов после аварии танкеров "Волгонефть". За последние дни было собрано более 111 тонн загрязненной почвы, а нефтяные пятна продолжают распространяться.
В временно оккупированном Севастополе обнаружили новые пятна нефтепродуктов. Об этом сообщает "Крым.Реалии", передает УНН.
"Ночью была буря, новые очаги выбросов есть на пляже Любимовка и на Звездном берегу. <...> Ситуация контролируется", — рассказал координатор волонтеров Павел Харламов российским СМИ.
Ранее так называемый глава временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за последние два дня в городе было собрано 111,8 тонны грунта.
Напомним
Два танкера "Волгонефть" с мазутом потерпели катастрофу в Керченском проливе 15 декабря.
В результате аварии танкеров произошел разлив нефтепродуктов. По данным российских СМИ, танкеры перевозили до 9 тысяч тонн.
В аннексированной Евпатории на побережье обнаружили участки загрязнения мазутом, который продолжает распространяться.