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В Севастополе обнаружили новые нефтяные пятна после аварии танкеров в Керченском проливе

В Севастополе обнаружили новые нефтяные пятна после аварии танкеров в Керченском проливе

Киев  •  УНН

 • 8175 просмотра

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В временно оккупированном Севастополе обнаружили новые пятна нефтепродуктов после аварии танкеров "Волгонефть". За последние дни было собрано более 111 тонн загрязненной почвы, а нефтяные пятна продолжают распространяться.

В временно оккупированном Севастополе обнаружили новые пятна нефтепродуктов. Об этом сообщает "Крым.Реалии", передает УНН.

"Ночью была буря, новые очаги выбросов есть на пляже Любимовка и на Звездном берегу. <...> Ситуация контролируется", — рассказал координатор волонтеров Павел Харламов российским СМИ.

Ранее так называемый глава временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за последние два дня в городе было собрано 111,8 тонны грунта.

Напомним

Два танкера "Волгонефть" с мазутом потерпели катастрофу в Керченском проливе 15 декабря.

В результате аварии танкеров произошел разлив нефтепродуктов. По данным российских СМИ, танкеры перевозили до 9 тысяч тонн.

В аннексированной Евпатории на побережье обнаружили участки загрязнения мазутом, который продолжает распространяться.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Общество
yevpatoriyaЕвпатория
sevastopolСевастополь