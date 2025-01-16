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В анапі, після прибирання мазуту помер 17-річний студент технікуму

В анапі, після прибирання мазуту помер 17-річний студент технікуму

Київ • УНН

 • 25452 перегляди

У анапі помер 17-річний студент технікуму після участі в очищенні пляжу від мазуту. За словами брата, хлопець міг надихатися токсичними речовинами, швидка допомога не встигла доїхати.

На прибирання пляжу у анапі студента відправили з технікуму. Хлопець міг надихатися мазутом, вважає брат загиблого. Про це пише Сurrenttime, передає УНН.

Деталі

В анапі помер 17-річний студент індустріального технікуму Олександр Комин, який до цього очищав узбережжя від мазуту. Причини його смерті встановить судово-медична експертиза.

Наразі відомі наступні обставини, про які повідомляють рос ЗМІ:

  • Олександр Комін помер увечері 14 січня.
    • Його двоюрідний брат Михайло повідомив виданню 63.RU, що загиблий раніше вирушив прибирати узбережжя від забруднення нафтопродуктами.
      • Хлопець "міг надихатися мазутом": йому викликали швидку допомогу, яка не встигла доїхати.

        Водночас брат загиблого спростував повідомлення телеграм-каналів, що начебто підліток страждав на хронічну астму.

        Як підліток був направлений на територію забруденння мазутом

        Кавказ.Реалии: 

        На прибирання пляжу "дитину відправили з технікуму", але Анапському індустріальному технікумі заявили, що студенти і викладачі насправді беруть участь у роботах на пляжах, але в цьому задіяні "виключно повнолітні".

        - пише видання. 

        Зазначається, що анапський індустріальний технікум з моменту аварії танкерів у Керченській протоці регулярно звітував про відправку студентів на очищення берегової лінії. Участь у цьому активно заохочувалося керівництвом.

        Нагадаємо

         Два танкери "Волгонефть" з мазутом потерпіли катастрофу в Керченській протоці 15 грудня.  

          У тимчасово окупованому Севастополі виявили нові плями нафтових продуктів. 

        В акваторії тимчасово окупованої Ялти та на острові Тузла зафіксували забруднення мазутом після аварії танкерів у Керченській протоці. На ліквідацію наслідків залучено 830 осіб, 250 одиниць техніки та авіацію

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        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

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