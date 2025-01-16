В анапі, після прибирання мазуту помер 17-річний студент технікуму
Київ • УНН
У анапі помер 17-річний студент технікуму після участі в очищенні пляжу від мазуту. За словами брата, хлопець міг надихатися токсичними речовинами, швидка допомога не встигла доїхати.
На прибирання пляжу у анапі студента відправили з технікуму. Хлопець міг надихатися мазутом, вважає брат загиблого. Про це пише Сurrenttime, передає УНН.
Деталі
В анапі помер 17-річний студент індустріального технікуму Олександр Комин, який до цього очищав узбережжя від мазуту. Причини його смерті встановить судово-медична експертиза.
Наразі відомі наступні обставини, про які повідомляють рос ЗМІ:
- Олександр Комін помер увечері 14 січня.
- Його двоюрідний брат Михайло повідомив виданню 63.RU, що загиблий раніше вирушив прибирати узбережжя від забруднення нафтопродуктами.
- Хлопець "міг надихатися мазутом": йому викликали швидку допомогу, яка не встигла доїхати.
Водночас брат загиблого спростував повідомлення телеграм-каналів, що начебто підліток страждав на хронічну астму.
Як підліток був направлений на територію забруденння мазутом
Кавказ.Реалии:
На прибирання пляжу "дитину відправили з технікуму", але Анапському індустріальному технікумі заявили, що студенти і викладачі насправді беруть участь у роботах на пляжах, але в цьому задіяні "виключно повнолітні".
Зазначається, що анапський індустріальний технікум з моменту аварії танкерів у Керченській протоці регулярно звітував про відправку студентів на очищення берегової лінії. Участь у цьому активно заохочувалося керівництвом.
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