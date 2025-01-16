В анапі, після прибирання мазуту помер 17-річний студент технікуму

На прибирання пляжу у анапі студента відправили з технікуму. Хлопець міг надихатися мазутом, вважає брат загиблого. Про це пише Сurrenttime, передає УНН.

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В анапі помер 17-річний студент індустріального технікуму Олександр Комин, який до цього очищав узбережжя від мазуту. Причини його смерті встановить судово-медична експертиза.

Наразі відомі наступні обставини, про які повідомляють рос ЗМІ:

Водночас брат загиблого спростував повідомлення телеграм-каналів, що начебто підліток страждав на хронічну астму.

Як підліток був направлений на територію забруденння мазутом

Кавказ.Реалии:

На прибирання пляжу "дитину відправили з технікуму", але Анапському індустріальному технікумі заявили, що студенти і викладачі насправді беруть участь у роботах на пляжах, але в цьому задіяні "виключно повнолітні".